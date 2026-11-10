Endrick nuk e konfirmon qëndrimin te Reali, ndryshe nga sa deklaroi Mourinho

Endrick thotë se ende nuk e di nëse do të qëndrojë te Real Madridi pas afatit kalimtar të janarit. Sulmuesi brazilian kërkon më shumë minuta në fushë, ndërsa Milani dhe Roma po ndjekin situatën e tij.
Në një intervistë për Globo, 20-vjeçari tha se përparësia e tij është të luajë rregullisht dhe të vijojë zhvillimin e karrierës. Ai u shpreh se është ende i ri dhe nuk dëshiron të marrë një vendim të nxituar.
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“Dua të luaj, të jem i lumtur, t’i ndihmoj shokët e skuadrës, të shënoj dhe të jap asiste, siç bëra te Lyoni. Ishte një nga përvojat më të mira të jetës sime dhe një nga periudhat kur jam ndier më i lumtur”, tha Endrick.
Për të ardhmen e tij, ai shtoi: “Nuk e di çfarë do të ndodhë në janar. Gjithçka është në duart e Zotit. Kërkoj vetëm të mund të bëj atë që është më e mira për karrierën time. Do të shohim si do të rrjedhin gjërat”.
Sipas Calciomercato.com, sulmuesi pritet të largohet nga “Santiago Bernabeu” gjatë afatit kalimtar të dimrit. Real Madridi parapëlqen ta huazojë fillimisht, siç bëri sezonin e kaluar te Lyoni. Milani dhe Roma, nga ana tjetër, kërkojnë ose një transferim të përhershëm, ose një huazim me opsion blerjeje dhe me një klauzolë të lartë riblerjeje në favor të klubit madrilen.
Kontrata e Endrick me Real Madridin zgjat deri në vitin 2030. Sipas raportimeve, ai përfiton rreth gjashtë milionë euro bruto në sezon. Në dhjetor të vitit 2022, klubi spanjoll i pagoi Palmeiras 35 milionë euro për të, ndërsa marrëveshja përfshinte edhe 25 milionë euro bonuse. Vlera e tij aktuale në treg llogaritet rreth 60 milionë euro.
Braziliani ka pasur pak hapësira në formacionin e Real Madridit, ku Kylian Mbappe është ndër emrat kryesorë të sulmit. “E dini kush luan te Reali dhe kush është përpara meje. Mbappe është futbollist i madh dhe doli i dyti në garën për Topin e Artë. Unë përpiqem të përfitoj nga çdo mundësi dhe të jap më të mirën”, u shpreh ai.
Endrick komentoi edhe fjalët e trajnerit të Romës, Jose Mourinho, i cili para ndeshjes me Real Madridin në Ligën e Kampionëve kishte deklaruar se sulmuesi nuk do të largohej nga klubi spanjoll.
“Mourinho është njeri i mrekullueshëm. Ai vjen çdo ditë të më pyesë si jam, por nuk flet asnjëherë për futbollin; interesohet për jetën time private. Më pëlqen që kujdeset për mua. Unë do të jap gjithmonë maksimumin për Real Madridin, sepse ky klub është i pari”, përfundoi braziliani.