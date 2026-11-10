Kuvendi jep dritën jeshile për rishikimin e dytë të Buxhetit 2026

Rishikimi i dytë i Buxhetit për vitin 2026 u miratua sot pasdite nga Kuvendi me 67 vota pro, 15 kundër dhe asnjë abstenim.
Debati parlamentar u zhvillua mes dy deputetëve. Jovanka Trençevska nga LSDM e përshkroi ndryshimin buxhetor si një dështim të plotë fiskal, ndërsa Igor Zdravkovski nga OBRM-PDUKM mbrojti qëndrimin e Qeverisë, duke thënë se ajo vepron me përgjegjësi dhe kujdeset për ekonominë dhe standardin e jetesës së qytetarëve.
Të lidhura
None found
Trençevska tha se fakti që po miratohet një rishikim i dytë në nëntor, vetëm tre muaj pas atij të miratuar në korrik, dëshmon nevojën urgjente për rishpërndarjen e fondeve para mbylljes së vitit fiskal. Sipas saj, ritmi i shpejtë dhe paniku në riorganizimin e financave shtetërore shfaqen zakonisht kur interesat politike marrin përparësi ndaj planifikimit ekonomik, duke e cilësuar këtë si një disfatë të pastër fiskale në letër.
Zdravkovski, nga ana tjetër, e vlerësoi rishikimin si të hartuar me përgjegjësi dhe në mënyrë të zhvilluar.
Sipas Rebalancimit të Ndryshuar të Buxhetit, të ardhurat e përgjithshme parashikohen në 374.2 miliardë denarë, rreth 5.3 miliardë denarë më pak nga parashikimi fillestar për vitin 2026.
Edhe shpenzimet janë korrigjuar në ulje me të njëjtën masë dhe pritet të arrijnë në 420.5 miliardë denarë. Ndërkohë, deficiti buxhetor mbetet në nivelin 46.3 miliardë denarë.
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, prezantoi para deputetëve propozimin e ndryshuar për Rebalancimin e Buxhetit. Ajo deklaroi se Qeveria ka si përparësi ruajtjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe përballimin e sfidave të krijuara nga zhvillimet e vazhdueshme gjeopolitike në botë.
Sipas ministres, ndryshimet buxhetore kanë për qëllim të garantojnë stabilitetin e Buxhetit deri në fund të vitit, si dhe siguri për qytetarët dhe ekonominë.
Për investimet kapitale janë planifikuar 40.1 miliardë denarë. Fondet do të përdoren për vijimin e projekteve në mbrojtje, infrastrukturën rrugore e hekurudhore, infrastrukturën komunale, mjedisin, efikasitetin energjetik, arsimin, mbrojtjen e fëmijëve dhe mbrojtjen sociale, bujqësinë dhe infrastrukturën lokale. Gjithashtu, do të vijojë mbështetja financiare për komunat dhe projektet kapitale të infrastrukturës në nivel lokal.