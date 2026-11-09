Andonovska kundërshton BDI-në: Në ISHP zbatohet Ligji për Përdorimin e Gjuhëve

Andonovska kundërshton BDI-në: Në ISHP zbatohet Ligji për Përdorimin e Gjuhëve

Marija Andonovska, ushtruese e detyrës së drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik (ISHP), i ka hedhur poshtë akuzat e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI). Ajo tha se inspektorët e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve e kanë kontrolluar institucionin gjatë periudhës së kaluar dhe kanë konstatuar se Ligji për Përdorimin e Gjuhëve zbatohet në mënyrë të vazhdueshme.

Andonovska u shpreh se, sipas saj, pas akuzave që i cilëson të pasakta qëndrojnë motive të tjera të BDI-së. Ajo deklaroi se partia nuk e pranon që nuk mund të vazhdojë më praktika e mëparshme, të cilën e përshkroi si mosparaqitje në punë duke marrë rrogë dhe si shpenzim të pamëshirshëm e të kotë të buxheteve pa rezultate.

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Sipas Andonovskës, çdo institucion, përfshirë ISHP-në, duhet të funksionojë me rend, me ligje që zbatohen njësoj për të gjithë dhe me përgjegjësi. Ajo kërkoi përgjegjësi edhe për ato që i cilësoi krime të kryera nga BDI gjatë mandatit të saj, për të cilat tha se publiku është informuar në mënyrë transparente.

Andonovska theksoi se në Institutin e Shëndetit Publik ligjet do të vijojnë të zbatohen pa ndërprerje dhe në mënyrë të barabartë për të gjithë, pavarësisht nëse kjo i pëlqen BDI-së apo jo.


Shtuar 9.11.2026 19:30

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