FIFPRO lë jashtë formacionit ideal Harry Kane, fituesin e Topit të Artë

FIFPRO lë jashtë formacionit ideal Harry Kane, fituesin e Topit të Artë

Edhe pse fitoi Topin e Artë të këtij viti, Harry Kane nuk është mes 11 lojtarëve të formacionit ideal për sezonin 2025/26. Përzgjedhja e FIFPRO-s u bë me votat e futbollistëve nga 73 vende të ndryshme.

Lionel Messi është përfshirë në këtë formacion për herë të 18-të gjatë karrierës, duke vendosur një rekord të ri. Argjentinasi rikthehet pas mungesës në vitin 2023.

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Në sulm, Messi është përzgjedhur përkrah Erling Haaland, Kylian Mbappé dhe Lamine Yamal. Yamal është një nga katër futbollistët spanjollë në formacion, së bashku me Rodri, Pau Cubarsí dhe David Raya.

Në portë është zgjedhur David Raya i Arsenalit, ndonëse gjatë Kupës së Botës këtë verë ai ishte zëvendësues i Unai Simónit. Ky i fundit mori çmimin për portierin më të mirë nga revista “France Football”.

Formacioni ideal i FIFPRO-s për sezonin 2025/26:

Portier: David Raya (Arsenal, Spanjë).

Mbrojtja: Pau Cubarsí (Barcelona, Spanjë), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marok), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugali).

Mesfusha: Jude Bellingham (Real Madrid, Angli), Rodri (Manchester City/Barcelona, Spanjë), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugali).

Sulmi: Erling Haaland (Manchester City, Norvegji), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francë), Lionel Messi (Inter Miami, Argjentinë), Lamine Yamal (Barcelona, Spanjë).


Shtuar 9.11.2026 19:31

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