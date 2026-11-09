Trump pranon se politika ndaj emigrantëve shkoi tepër larg, pas arrestimeve dhe dëbimeve masive

Donald Trump foli publikisht për arsyet që, sipas tij, çuan në rezultatet e dobëta të republikanëve në zgjedhjet e javës së kaluar.
Në një intervistë për rrjetin televiziv CBS, presidenti amerikan përmendi Iranin dhe komunikimin e dobët si disa nga faktorët kryesorë.
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Trump pranoi gjithashtu se administrata e tij mund të ketë vepruar tepër ashpër në fushatën kundër emigrantëve pa dokumente, gjatë së cilës mijëra prej tyre u arrestuan dhe u dëbuan.
“Ishte një politikë disi tepër e ashpër, e pranoj. Mendoj se mund të ketë qenë vërtet shumë e ashpër”, tha ai, duke iu referuar në veçanti emigrantëve që jetojnë në SHBA prej dhjetë vitesh ose më gjatë dhe nuk kanë kryer krime të rënda.
Pranimi shënon një rrëfim të rëndësishëm nga kreu i administratës amerikane: çështja që ishte në qendër të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2024 është kthyer, brenda dy vitesh, në një temë që mund t’i kushtojë politikisht.
Trump ka shprehur privatisht shqetësime për disa nga mënyrat e përdorura nga administrata e tij për ndalimin dhe dëbimin e emigrantëve.
Ende nuk dihet nëse ai po mendon të ndryshojë axhendën e emigracionit, edhe pasi pranoi se politikat e zbatuara kanë qenë veçanërisht të ashpra.
Së fundmi, Trump emëroi Stephen Miller, arkitektin e këtyre politikave, si shefin e ri të kabinetit të tij.