Vera po afron, disa truke se si të largoni mushkonjat përgjithmonë

Sezoni i mushkonjave tashmë ka filluar, gjithashtu edhe kërkimi i ilaçeve efektive natyrore për t’i mbajtur ato larg. Këto krijesa fluturuese janë sa të vogla aq edhe të bezdisshme dhe nuk kursejnë askënd.

Kushdo që jeton në një zonë ku mushkonjat janë të pranishme, ndjen nevojën e vazhdueshme për të gjetur mënyra efektive për të eliminuar, ose reduktuar këtë problem.

Jo vetëm sepse mushkonjat përbëjnë rrezik për shëndetin e të gjithë anëtarëve të familjes , duke qenë shkaktarë të sëmundjeve të shumta madje fatale, por kryesisht për shkak të bezdisjes dhe kruajtjes që na shkakton pickimi i mushkonjave.

Nëse po kërkoni mënyra natyrale për të ndaluar sulmet e vazhdueshme të natës, ne ju sugjerojmë këto ilaçe efektive shtëpiake që mund t’i përdorni për të ndaluar pushtimin e mushkonjave në shtëpitë tuaja.

Krijoni një spray hudhre

Hudhra përbëhet nga disa veti që ndihmojnë në mbajtjen larg mushkonjave. Për të provuar këtë metodë, provoni të shtypni disa thelpinj hudhër dhe më pas t’i zieni në ujë. Më pas, hidheni tretësirën e përftuar në një shishe spray dhe spërkateni në dhomën tuaj dhe në të gjitha ato vende ku dëshironi të hiqni qafe mushkonjat. Kjo zgjidhje e hudhrës do të vrasë mushkonjat menjëherë. Dhe nëse jeni të shqetësuar për erën që do të lërë, të jeni të sigurt, do të zhduket brenda pak minutash dhe shtëpia juaj nuk do të ketë erë hudhre.

Vendosni llumin e kafesë në vazo

Kur të bëni një kafe, mos e hidhni llumin e kafesë. Kjo ndodh të jetë një nga mjetet më efektive në shtëpi për të hequr qafe mushkonjat. Uji i ndenjur dhe ai që derdhni në vazo për të ujitur bimët, rrit numrin e mushkonjave përreth jush. Gjithçka që duhet të bëni është të derdhni llum kafeje në ujë të ndenjur. Vezët e paraqitura të mushkonjave do të dalin në sipërfaqe dhe do të vdesin për shkak të mungesës së oksigjenit.

Hidhni pak vaj livando

Mushkonjat e urrejnë aromën e vajit të livandës, kështu që ju mund ta përdorni atë në avantazhin tuaj. Për të mbajtur larg mushkonjat, mjafton të spërkatni pak vaj livando nëpër shtëpi dhe në zonat përreth. Nëse dëshironi, mund të vendosni edhe pak në trupin tuaj për të shmangur thumbimin.

Kultivoni bimë mente

Ashtu si vaji i livandës, mushkonjat e urrejnë edhe erën e mentes. Edhe këtu ju mund ta përdorni këtë fakt në avantazhin tuaj! Merrni pak vaj nenexhiku të freskët ose mente dhe përdorni atë për të parfumuar dhomën tuaj. Nëse keni hapësirë, mund të konsideroni edhe rritjen e fidanëve të tyre për t’i mbajtur mushkonjat larg përgjithmonë!

Blini një shishe me vaj të pemës së çajit

Siç mund ta dini tashmë, “Tea Tree Oil”, i përkthyer në shqip vaji i pemës së çajit, përmban veti të shumta antibakteriale të dobishme në trajtimin e lëndimeve dhe sëmundjeve të ndryshme. E njëjta gjë vlen edhe për mushkonjat. Thjesht përzieni disa pika vaj të pemës së çajit në pak ujë dhe hidheni të gjithë në një shishe spray. Pasi të keni bërë, spërkatni tretësirën e marrë në dhomat tuaja dhe ato do të bëhen një zonë pa më shumë mushkonja. Megjithatë, nëse pickoheni, disa pika në pickim do të jenë të mjaftueshme për të lehtësuar kruajtjen.

Vendosni një gotë birrë ose alkool tjetër në tokë

Një tjetër erë që mushkonjat nuk e durojnë është ajo e birrës dhe pijeve alkoolike! Vendosni një birrë ose një gotë alkool në një dhomë dhe ky gjest i thjeshtë do t’i mbajë larg të gjitha mushkonjat.

Vetëm kini kujdes që të mos e lini veten të tundoheni nga ajo birrë e ftohtë e këndshme në një mbrëmje të nxehtë vere, do të merrnit efektin e kundërt dhe do të gllabëroheni nga mushkonjat.

Mbillni borzilok jashtë dritareve tuaja

Ky është ilaçi i një gjysheje të vjetër. Fakti që gjethet e borzilokut vrasin larvat e mushkonjave është transmetuar brez pas brezi. Pra, si mund të përdoren ato në avantazhin tonë? E tëra çfarë ju duhet të bëni është të mbillni pak borzilok në oborrin/kopshtin tuaj ose të mbani një bimë në shumë vende në shtëpinë tuaj. Menjëherë do të vini re se si mushkonjat zhduken nga sytë tuaj.