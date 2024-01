Studimi: Një në pesë të rinj marrin leje nga puna, pasi përballen me shëndetin mendor!

Një në pesë të rinj marrin leje nga shkolla ose puna për shkak të shëndetit të dobët mendor, ka zbuluar një studim nga Prince’s Trust.Shifra alarmante vjen pasi Britania përballet me një valë sëmundjesh afatgjatë, me ata që janë pa punë për arsye shëndetësore që qëndrojnë në një rekord prej 2.6 milion. Sondazhi i Prince’s Trust me 16-25-vjeçarë zbuloi se shëndeti i dobët mendor ka penguar gjithashtu gati një të pestën e të rinjve të rritur të aplikojnë për punë. Lumturia në punë, arsimi, kualifikime dhe paraja është në nivelin më të ulët të regjistruar gjatë 15 viteve të kërkimit, sipas Indeksit të Rinisë së bamirësisë. Ai erdhi pasi një studim i veçantë nga Fondacioni Rezolucioni zbuloi se në disa pjesë të vendit, pothuajse një në 10 njerëz në moshë pune thonë se nuk janë shumë të mirë për të punuar ose për të kërkuar një punë.

Jonathan Toënsend, shefi ekzekutiv i Prince’s Trust, tha: “Rritja e niveleve të shëndetit të dobët mendor po ndikon ndjeshëm në arsimimin dhe karrierën e hershme të të rinjve. Kjo po çon në një rreth vicioz ku po ndikon negativisht në punën e të rinjve, por të qenit të papunë ka një ndikim negativ në mirëqenien e tyre, ky është një kurth thellësisht shqetësues”.

Një në tetë të rinj tha se shëndeti i tyre mendor i kishte penguar ata të merrnin pjesë në një intervistë pune vitin e kaluar, sipas Prince’s Trust. Shumica e të anketuarve thanë se shëndeti i tyre mendor kishte vuajtur nga pandemia dhe kriza e kostos së jetesës, me afër 40 përqind që thonë se ata gjithmonë ose shpesh ndihen në depresion. Megjithatë, të dhënat sugjerojnë se ata që janë pa punë vuajnë më shumë si pasojë, me të rinjtë e papunë që raportojnë mirëqenien më të ulët. Në të kundërt, dy të tretat e atyre në punë thanë se puna e tyre ishte e mirë për shëndetin e tyre mendor, i ndihmoi ata të ndiheshin të sigurt për të ardhmen dhe u dha një ndjenjë qëllimi. Vjen pasi shifrat nga NHS Angli treguan se shumë më shumë të rinj mendohet se kanë probleme të shëndetit mendor tani sesa përpara Covid. Për shembull, përqindja e 17-19-vjeçarëve me çrregullime të të ngrënit u rrit në 12.5 përqind vitin e kaluar, nga vetëm 0.8 përqind në 2017-ën.

Analiza nga Fondacioni Rezolucioni tregon se pjesa më e madhe e rritjes së pasivitetit të përgjithshëm për shkak të shëndetit të dobët është përqendruar në pjesë të vendit që tashmë vuanin nga nivele të larta sëmundjesh. Në Uellsin perëndimor, 9.1 përqind e atyre të moshës 16-64 vjeç janë pa punë për shkak të sëmundjes afatgjatë. Merseyside është afër me 8.7 për qind. Këto zona tashmë kishin nivele relativisht të larta të sëmundjes dhe kanë parë një rritje më të madhe që nga pandemia. Proporcionet mund të jenë edhe më të larta për punëtorët e moshuar. Në Tyne and Wear, 17 përqind e atyre të moshës 50 deri në 64 vjeç kanë braktisur fuqinë punëtore për shkak të shëndetit të keq. Charlie McCurdy, ekonomist në Fondacionin Rezolucioni, tha se ekziston një trashëgimi historike në disa fusha ku mund të shihni normat e pasivitetit për sëmundje që në vitet 1980 ishin ende shumë të larta.

“Ka një tendencë më të gjerë që është një rritje e përqindjes së njerëzve në moshë pune në të gjithë vendin që raportojnë aftësi të kufizuara, kështu që vendi po sëmuret më shumë. Nëse keni kohë të zgjatura jashtë tregut të punës, e bën më të vështirë rikthimin. Nëse kaloni nëpër periudha të të qenit joaktiv për shkak të sëmundjes, ju keni shumë më pak gjasa të rihyni në tregun e punës, me periudha shumë më të gjata pa punë edhe se ata që janë të papunë”, tha ai