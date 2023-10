Sot dita më e rëndësishme astrologjike/ 3 shenja do vihen përballë vendimit të vështirë

Sot, 28 tetor 2023 shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme astrologjike të vitit. Ky është eklipsi hënor në boshtin Demi-Akrep, i cili do të mbahet mend për mjaft kohë.

Ne tashmë e dimë se eklipset simbolizojnë ndryshimet përfundimtare. Mbyllja e një cikli dhe hapja e një të riu. Është koha ideale për të mbyllur situatat për mirë, për të lënë marrëdhëniet toksike dhe për t’u larguar nga njerëzit që nuk na favorizojnë.

Pra, ne e kuptojmë se është një periudhë në të cilën jemi të thirrur të marrim vendime të vështira në çështjet tona romantike dhe financiare dhe të bëjmë ndryshime për mirë. Eklipsi Hënor- Hëna e Plotë formon një lidhje me Jupiterin, planetin e fatit, tepricës dhe zgjerimit, kështu që mund të zmadhojë disi problemet që ekzistojnë tashmë ose emocionet dhe reagimet tona mund të ekzagjerohen.

Gjithashtu, eklipsi është në kundërshtim me Merkurin dhe Marsin në lidhje me Akrepin dhe fjalët dhe veprimet tuaja do të kenë një ndikim të madh, ndaj duhet të llogarisim çdo fjalë sepse do të ketë peshë të veçantë. Është mirë të mos bëni lojëra me fjalët dhe emocionet, të mos i çoni gjërat në ekstreme dhe të mos dramatizoni situatat, sepse gjërat mund të marrin një rrjedhë shumë të keqe. Zgjidhni betejat tuaja me mençuri dhe mbani mend se shpesh mënyra më e mirë e veprimit nuk është të reagoni, por të distancoheni dhe të largoheni.

Çështja është të mos jemi kokëfortë dhe impulsivë, sepse problemet do t’i krijojmë vetë. Së fundi, në periudhën e ardhshme mund të zbulohen sekrete apo tentativa manipulimi nga persona me autoritet.

Demat, Luanët dhe Akrepat, duhet të tregojnë vëmendjen më të madhe, pasi janë ata që e pranojnë më fort ndikimin e këtij eklipsi të veçantë.