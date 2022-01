Ja si ti bëni dhëmbët tuaj të bardhë me një metodë shumë efikase

Sipas studimeve të fundit është mësuar se si mund ti zbardhni dhëmbët në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë.

Banania është e mirë për shëndetin tuaj. Fruti është i pasur me vitamina të shumta. Ngrënia e një banane në ditë do t’ju mbajë më të shëndetshëm

Ajo mund të përdoret edhe për pastrimin e dhëmbëve, dhe do t’iu marrë një minutë ose dy për të pastruar dhëmbët me të.Gjithçka që iu nevojitet është një lëvozhgë bananeje.

Fërkojeni atë në dhëmbë dhe mishra përreth dy minuta. Pas kësaj, lani dhëmbët me pastë dhëmbësh dhe brenda pak ditësh do të keni efektet e para pozitive. Vazhdoni çdo ditë në të njëjtën mënyrë dhe për një periudhë të shkrutër dhëmbët tuaj do të jenë plotësisht të bardhë.