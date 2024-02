Si po përdoret inteligjenca artificiale për të parashikuar krimin përpara se të ndodhë!

Në filmin Minority Report, Tom Cruise drejton një departament policie që parashikon krimin përpara se të ndodhë, por mos po e bën realitet sot inteligjenca artificiale?

Një teknologji e tillë tashmë është përdorur me sukses dhe studimet kanë treguar se mund të funksionojë për të parashikuar krimin me saktësi deri në 90%. Por teknologjia është e diskutueshme, pasi ajo ka potencialin për të ndërtuar mbi paragjykimet ekzistuese rreth mënyrës se si forcat e policisë merren me zona ose komunitete të caktuara.

Nëse oficerët racistë të policisë synojnë zona të caktuara, për shembull, dhe të dhënat e tyre të arrestimit përdoren për të trajnuar AI-në, ajo mund të drejtojë edhe më shumë oficerë në ato zona. Në aktin e fundit të AI-së së Bashkimit Evropian, politikanët ndaluan sistemet për policimin parashikues, së bashku me teknologji të tjera si softueri për njohjen e emocioneve.

Policia zakonisht parashikon krimin në një mënyrë shumë elementare, duke mbivendosur raportet e krimit në harta për të zbuluar pikat e nxehta ku krimi ndodh rregullisht. Por AI-ja mund të analizojë grupet e të dhënave për të gjetur modele dhe për të parashikuar se ku ka gjasa të ndodhë krimi në të ardhmen e afërt.

Hulumtimet nga Universiteti i Çikagos çuan në një algoritëm që mund të parashikojë krimet e ardhshme një javë përpara me saktësi 90%. Por studimi theksoi gjithashtu problemet në polici, duke zbuluar se krimi në zonat më të pasura çoi në më shumë arrestime sesa krime në zonat e varfra.

A është përdorur inteligjenca artificiale për të parashikuar krimin?

Një departament policie në Richmond, Virxhinia, përdori të dhëna historike për të parashikuar se ku mund të qëllohej rastësisht në natën e Vitit të Ri dhe monitoroi zonat ku mund të ndodhte. Të shtënat e rastësishme ranë me 47%, tha departamenti i policisë.

Forcat e policisë në Mbretërinë e Bashkuar kanë përdorur softuerë nga kompani duke përfshirë IBM-në, Microsoft dhe Palantir si për të parashikuar se ku mund të ndodhin krimet dhe nëse individët mund të kryejnë krime.

Pse është e diskutueshme?

Sistemet e inteligjencës artificiale në të kaluarën janë ‘ushqyer’ me të dhëna nga forca policore shumë problematike me një histori të paragjykimeve racore. Në ato raste, sistemet e inteligjencës artificiale mund të përforcojnë paragjykimet historike, madje të përdoren si një formë e “larjes së teknologjisë” ku teknologjia përdoret për të lejuar oficerët të synojnë pakica të caktuara, kanë paralajmëruar ekspertët.

Kate Crawford, bashkëthemeluese dhe bashkëdrejtoreshë e AI Now, tha në vitin 2019: “Sistemi juaj është po aq i mirë sa të dhënat që përdorni për ta trajnuar atë. Nëse të dhënat në vetvete janë të pasakta, do të bëjë që më shumë burime policore të përqendrohen në të njëjtat komunitete të mbikqyrura dhe shpesh të shënjestruara racore.