Shenjat që tregojnë se burri nuk ju do më

Sipas Steve Harvey, autorit të romanit të njohur “Act Like a Lady, Think Like a Man”, Dashuria e një një burri shprehet në tre forma: ai deklaron të drejtat e tij për ju në publik, ju mbron dhe kujdeset për ju”.

Sidoqoftë, një pjesë e kësaj thënieje mund të vihet në dyshim sepse, në kohën tonë, jo të gjitha gratë duhet të sigurohen ose të mbrohen nga burrat. Ajo që ata patjetër kanë nevojë është dashuria. Fatkeqësisht, ndonjëherë gratë priren të shohin dashuri kur nuk është vërtet aty.

Për këtë arsye ne mblodhëm një listë me 10 shenja që tregojnë se ndjenjat e forta të dashurisë dhe adhurimit të një njeriu janë zbehur. Shpresojmë që ju të mos i shihni këto shenja nga burri juaj, por është e rëndësishme të dini se për çfarë të keni kujdes.

Kritika për pamjen

Omar Khayyam tha, “Një personi do t’i pëlqejë gjithçka, madje edhe të metat e të dashurit/ës së tij, por do të mërzitet për përsosmërinë e atyre që nuk i do”. Për një njeri me të vërtetë të dashur, ju jeni gjithmonë të bukur, madje edhe me flokë të çrregullt dhe në fustanin tuaj të gjerë të natës. Ai nuk do të vërejë se keni fituar disa kile shtesë pas pushimeve të dimrit nëse nuk e thoni vetë. Por nëse burri juaj ju thotë vazhdimisht të shkoni në palestër ose lë të kuptohet se keni nevojë për kirurgji plastike, mos nxitoni që ta dëgjoni. Ka shumë të ngjarë që nuk është pamja juaj ajo që nuk i përshtatet atij, por ju vetë. Dhe edhe nëse humbni peshë, ai do të gjejë gabime të tjera tek ju.

Diskutimi i të metave tuaja me miqtë

Gratë kanë tendencë të diskutojnë problemet në marrëdhënie ose të metat e partnerit të tyre me miqtë e tyre, ndërsa burrat përpiqen të mbajnë gjithçka të pashprehur. Askush nuk është i përsosur, por njerëzit me të vërtetë të dashur përqendrohen në avantazhet e partnerit në vend që të të metave.

Nëse partneri i lejon vetes t’ju poshtërojë publikisht dhe qesh me dështimet tuaja, mos prisni asgjë të mirë nga një marrëdhënie e tillë. Një partner i tillë nuk ju respekton, dhe një bashkim i fortë dhe i besueshëm është i pamundur pa respekt. Duke ju kritikuar me njerëzit e tjerë, ai në mënyrë të pandërgjegjshme përpiqet t’u dëshmojë të tjerëve (dhe vetes) se është faji juaj që ai pushoi së dashuruari për ju.

Qëndrimi i tij ndaj zakoneve tuaja

Grave u pëlqen të ankohen për çorapet e meshkujve të shpërndarë nëpër shtëpi, por ato gjithashtu ndonjëherë kanë zakone të bezdisshme dhe të çuditshme. Na pëlqen të zëmë banjën për 2 orë dhe të bisedojmë me të shoqet tona sa më shumë që të jetë e mundur, të mbushim gardërobën me gjëra të panevojshme, të hamë nga pjata e të dashurit tonë ose të vazhdojmë të këndojmë të njëjtën këngë gjatë gjithë ditës. Burrat e dashur, si rregull, i durojnë të gjitha këto dhe heshtin ose reagojnë me humor. Nëse burri juaj është duke kontrolluar vazhdimisht çdo gjë të vogël që bëni dhe duke bërë komente negative për sjelljen tuaj, kjo do të thotë që ndjenja e vetme që i ka mbetur është acarimi në vend të dashurisë.

Vëmendje ndaj tregimeve tuaja

Shkencëtarët kanë vërtetuar se një burrë është në gjendje të dëgjojë një grua me vëmendje vetëm për 6 minuta. Kjo është arsyeja pse, zonja, herën tjetër që planifikoni të keni një bisedë me të dashurin tuaj, bëjeni të shkurtër. Temat në të cilat është shumë e vështirë për një njeri të përqendrohet janë njerëz të panjohur, të famshëm, pazari, modaë dhe dieta. Nëse është e mundur, është më mirë t’i diskutoni këto gjëra me miqtë tuaj.

E megjithatë, nëse një burrë sheh se diçka është shumë e rëndësishme për ju, ai do të bëjë një përpjekje për t’ju dëgjuar me vëmendje, edhe nëse kjo temë nuk është plotësisht interesante për të. Kur të do, nuk do të të lërë pa vëmendje. Por nëse ai vazhdon të ndryshojë temën ose ikën duke përdorur justifikime të ndryshme sa herë që përpiqeni të flisni, ka shumë të ngjarë, që shqetësimet tuaja nuk e shqetësojnë atë. Prandaj, ai nuk do të marrë pjesë në zgjidhjen e ndonjë çështjeje që mund të dalë gjatë marrëdhënies.

Qëndrimi i tij ndaj emocioneve tuaja

Burrat absolutisht nuk mund t’i durojnë lotët e grave. Dhe kohët e fundit, një shpjegim shkencor është gjetur: rezulton se lotët femra përmbajnë substanca të veçanta të paqëndrueshme që ulin nivelin e testosteronit në gjakun e burrave, gjë që çon në një rënie të dëshirës seksuale. Prandaj mos përdorni të qarat si një mjet për të ndikuar shpesh tek i dashuri juaj.

Në fakt, kur qan, e vetmja gjë që një burrë dëshiron të bëjë është të ikë dhe të mos e shohë atë. Por nëse ai ju do, do të përmbahet dhe bëjë gjithçka që mundet që të përpiqet t’ju ngushëllojë, edhe pse arsyeja për të cilën jeni duke qarë duket e parëndësishme për të. Ai do të qetësohet vetëm kur të filloni të buzëqeshni përsëri. Sidoqoftë, nëse nuk ju do, atëherë lotët tuaj do të jenë vetëm një arsye më shumë për t’u zemëruar me ju.

Flirtueshmëria

Flirtimi është shumë i mirë për marrëdhëniet. Ky është një mjet i shkëlqyeshëm për të ringjallur ndjenjat dhe për të kapërcyer rutinën kur keni qenë së bashku për një kohë të gjatë. Mesazhe me tekst, sugjerime intriguese, foto lozonjare – e gjithë kjo ndihmon në rindezjen e interesit të ndërsjellë, si në ditët e para të marrëdhënies. Sigurisht, është shumë e rëndësishme që të dy partnerët t’i përgjigjen në mënyrë aktive përparimeve të njëri -tjetrit.

Sidoqoftë, nëse tashmë i keni dërguar partnerit tuaj 10 selfie erotike në poza të ndryshme, por reagimi nga burri juaj është zero, ndaloni ta bëni. Ose merreni parasysh se çfarë mund të shkaktojë që partneri të injorojë përparimet tuaja.

Reagimi i tij ndaj kërkesave

Për një njeri të dashur, kërkesat dhe dëshirat e partneres së tij do të zënë gjithmonë vendin e parë. Në fakt, burrave u pëlqen të ndihmojnë gratë – kjo u jep mundësinë të demonstrojnë se sa cool, të fortë dhe të përgjegjshëm janë. Sigurisht, ka situata kur një burrë nuk mund të ndihmojë, për shembull, ai nuk di si të riparojë një rubinet, por me siguri nuk duhet t’ju lërë vetëm për t’u marrë me këtë problem – do ta thërrasë hidraulikun. Sidoqoftë, nëse kërkesa më e pafajshme, si kërkimi i ndihmës për ndryshimin e një llambe perceptohet me bezdi dhe si “një detyrë tjetër e padurueshme”, marrëdhënia ia vlen të rishqyrtohet. A është e mundur që burri juaj po ndihmon një grua tjetër dhe me një entuziazëm më të madh?

Xhelozia

Rezulton se edhe majmunët janë në gjendje të ndjehen xhelozë për partneret e tyre rreth majmunëve meshkuj të tjerë. Xhelozia lindi gjatë evolucionit si një mënyrë për të ruajtur integritetin e çiftit. Një burrë është i lidhur në mënyrë që nën-ndërgjegjshëm dëshiron t’i deklarojë të drejtat e tij një gruaje dhe të jetë “pronari” i vetëm i bukurisë së saj. Prandaj, është krejt e natyrshme që të nervozohet kur dikush ju kushton vëmendje. Por njerëzit, natyrisht, nuk janë majmunë, dhe periudhat e xhelozisë së tepërt vetëm do ta dëmtojnë marrëdhënien.

Por kur një burrë është absolutisht indiferent ndaj shenjave të vëmendjes që burrat e tjerë i tregojnë zonjës së tij, kjo është një shenjë alarmante. Ai nuk dëshiron më të luftojë për të dhe nuk përpiqet të bëhet më i mirë për të qëndruar më i miri për të.

Mbrojtja nga rreziku

Nevoja për të mbrojtur të dashurit e tyre është gjithashtu baza për burrat,ndërsa nevoja për t’u mbrojtur është baza për gratë. Dhe megjithëse burrat modernë nuk kanë më nevojë të mbrojnë seksin e dobët nga grabitqarët dhe fiset e egra, ka ende rreziqe në botën tonë të trazuar. Prandaj, është mjaft e natyrshme që një njeri i dashur të shqetësohet kur gjysma e tij e dytë kthehet nga puna vonë ose është vetëm në një vend të panjohur. Nëse ai nuk mund të jetë pranë, atëherë të paktën do ta telefonojë dhe të sigurohet që ajo është mirë. Duke mbrojtur një grua nga kërcënimet, qofshin ato reale apo imagjinare, një burrë ndihet si një superhero.

Prandaj, nëse nuk merrni mbrojtje dhe mbështetje nga një burrë në situata të vështira, të tilla si të shkoni në shtëpi vetëm natën, të humbni në një qytet të panjohur ose të qortoheni nga shefi juaj, kjo është një shenjë shumë e keqe. I zgjedhuri juaj është ose frikacak ose thjesht nuk i pëlqeni. Pse keni nevojë për të atëherë?

Fjalë të buta dhe shprehje të ndjenjave

Gjuha e dashurisë përbëhet nga fjalë të buta, prekje, përqafime dhe puthje. Kur e quajmë partneren me gjëra të tilla si “shpirt”, “zemër”, krijojmë një atmosferë të veçantë intime. Zgjedhja e emrave të dashur ndodh në mënyrë të pavetëdijshme dhe tregon se si njëri partner lidhet me tjetrin, i cili dominon marrëdhënien dhe sa mirë janë të balancuar.

Përndryshe, burrat kanë nevojë për të gjitha këto gjëra dashurie po aq sa gratë. Studiuesit nga SHBA intervistuan 1000 çifte të martuar dhe zbuluan se ata burra që shpesh puthen dhe përqafohen me gratë e tyre ndihen 3 herë më të lumtur në një martesë sesa ata që nuk e bëjnë këtë.

Pra, nëse burri juaj vrenjtet çdo herë që përpiqeni ta përqafoni dhe thërrisni “zemër”, arsyeja nuk është ashpërsia e tij natyrore mashkullore. Sado e trishtueshme të duket, ndjenjat e tij ndoshta janë zbehur.