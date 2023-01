Konsumimi i shpeshtë i ujit parandalon plakjen

Por pirja e mjaftueshme e ujit shoqërohet gjithashtu me një rrezik dukshëm më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve kronike, vdekjes së hershme ose të qenit biologjikisht më i vjetër se mosha juaj kronologjike

Këtë e thotë një studim i Institutit Kombëtar të Shëndetit, i botuar të hënën në revistën eBioMedicine.

“Të mësosh se cilat masa parandaluese mund të ngadalësojnë procesin e plakjes është një sfidë e madhe e mjekësisë parandaluese”, thanë autorët në studim.

Kjo për shkak se një epidemi e “sëmundjeve kronike të varura nga mosha” po shfaqet ndërsa popullsia e botës plaket me shpejtësi. Dhe zgjatja e një jetëgjatësie të shëndetshme mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe në uljen e kostove të kujdesit shëndetësor më shumë sesa vetëm trajtimi i sëmundjeve.

Autorët menduan se hidratimi optimal mund të ngadalësojë procesin e plakjes, bazuar në hulumtimet e mëparshme të ngjashme në minj. Në këto studime, kufizimi i ujit gjatë gjithë jetës rriti natriumin e serumit të minjve me 5 milimole për litër dhe shkurtoi jetëgjatësinë e tyre me gjashtë muaj, që është e barabartë me rreth 15 vjet jetë njerëzore, sipas studimit të ri. Natriumi i serumit mund të matet në gjak dhe rritet kur pimë më pak lëngje.

Ky zbulim është në përputhje me raportet e mëparshme të rritjes së vdekshmërisë dhe sëmundjeve kardiovaskulare te njerëzit me nivele të ulëta të rregullta të natriumit, gjë që i atribuohet sëmundjeve që shkaktojnë probleme me elektrolitin.

Studimi analizoi pjesëmarrësit për një periudhë të gjatë kohore, por gjetjet nuk vërtetojnë një lidhje shkakësore midis niveleve të natriumit në serum dhe këtyre rezultateve shëndetësore, thanë autorët. Studime të mëtejshme nevojiten, shtuan ata, por gjetjet mund të ndihmojnë mjekët të identifikojnë dhe drejtojnë pacientët në rrezik.