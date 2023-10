Pse disa njerëzve ju leh qeni, e disa të tjerëve jo?

Qente jane shume te dashur me njerezit dhe jane shume besnik dhe jane nje ndihme e madhe per shtepite apo njerezit per ruajtjen e shtepive.

Tek qente sipas specialisteve thuhet se ata ruan nje territor te caktuar dhe kur dikush afrohen ata lehin.

Reagimet jane te ndryshme dhe sjelljet jane te ndryshme por kjo varet dhe nga rraca e qenit dhe sjellja se si je sjellur me te.

Në një qen, ndjenja e erës është 10.000 herë më e mirë se ajo e njeriut, prandaj nuk mund ta imagjinojmë atë që ata e perceptojnë këtë botë dhe çfarë informacioni shtesë ata marrin. Është e ma vhnitshme se si qentë mund të dallojnë dy binjakë që jetojnë së bashku dhe të hanin të njëjtin vakt.

Këto kafshë mund të njohin erën e vendeve ku kanë qenë dhe njerëzve që kanë kaluar disa orë së bashku.

Nuhatja e qenit eshte nje studim me vete dhe kjo ndryshon dhe sjelljen e tyre ne baz te aromave qe kane njerezit.

Ndaj ata lehin apo kane sjellje te ndryshme.