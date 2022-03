Përdoret si ilaç në sasi të mëdha, kjo është kura që forcon imunitetin dhe na duhet të gjithëve këtë periudhë

Të gjithë e dimë se ndërrimet e stinëve shoqërohen me viroza dhe gjendje gripale.Prandaj këtu do të gjeni një pije natyrale që do të ndihmojë në forcimin e imuntietit tuaj.

Kefiri, bashkë me kungullin, është përbërës kryesor i kësaj pijeje.

Disa njerëzve në fillim konsumimi i kefirit nuk i kënaq edhe aq, me siguri për shkak të natyrës së tij të thartë, karbonizimit, apo të sasisë së madhe të probiotikëve.

Filloni me sasinë e 1/8 së filxhanit (bile mund ta përzieni me një gotë të plotë ujë), pastaj gradualisht ta shtoni.

Kefiri mund të përdoret si ilaç në sasi të mëdha, por në periudhë të shkurtër (siç është edhe kjo pije apo pas kimioterapisë, me ç’rast 4 gota në ditë janë të preferueshme).

Bëni pauzë një herë në javë, kur nuk konsumoni kefir së paku një ditë.

Madje edhe në Tibet ekziston bindja që më së miri është të pini 2 gota në ditë, ndërkaq pas 20 ditësh të pushoni 10 ditë.

Ja receta për pijen nga kungulli për tretje të fuqiishmee dhe forcim të imunitetit:

– 4 gota kefir (nga kërpudhat e kefirit)

– 150 g kungull të zier.

Përgatitja:

Të gjitha këto përzieni dhe shtoni një lugë mjaltë natyral.

Kjo është vërtet pije e shkëlqyeshme e cila ndikon shumë në organet e tretjes, shpejton metabolizmin dhe forcon imunitetin e gjithë organizmit.

Çfarë është kefiri?

Kefiri është një lloj ushqimi i ngjashëm me kosin. I ngjashëm me kosin edhe në thartësi dhe në shije, ai po ashtu përmban edhe bakteret probiotike, që gjenden në kos. Por kefiri është më i shëndetshëm se kosi.

Bakteret natyrale dhe majaja në kefir kombinohen për të dhënë përfitime superiore shëndetësore, kur konsumohen rregullisht.

Kefiri është plot me vitamina dhe minerale të vlefshme dhe përmban proteina që treten lehtë dhe plotësisht.