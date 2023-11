Nomophobia: Frika për të qëndruar larg telefonit! Shenjat që tregojnë rrezik

Eksperiment i vogël: përpiquni të mendoni për veten me telefonin me 0% bateri dhe pa mundësi për ta karikuar. Ose imagjinoni veten në një zonë të largët ku jeni të paarritshëm. Çfarë po ndodh me ju? Ndiheni të çliruar apo të shqetësuar?

Nëse jeni të shqetësuar, ndoshta edhe ju vuani nga nomophobia, një gjendje psikologjike kur njerëzit kanë frikën e shkëputjes nga lidhja e telefonit celular. Ajo ndjenjë e panikut të lehtë (ose jo) që vjen mbi idenë e të mos qenit në gjendje të shohësh se kush ka publikuar çfarë, kush është ku dhe kush është me kë.

Ngjashëm me FOMO (Fear Of Missing Out), frika për t’u lënë jashtë një gjëje, nomophobia e merr emrin nga “NO Mobile phone + Phobia”, ose frika e të qenit pa telefon. Më shumë se një çrregullim ankthi, ai duhet të konsiderohet një varësi patologjike, shumë e ngjashme me një varësi. Sa herë që shohim një njoftim që shfaqet në celularin tonë, niveli i dopaminës rritet sepse mendojmë se diçka e re dhe interesante na pret. Problemi, megjithatë, është se ne nuk mund ta dimë paraprakisht nëse diçka e mirë do të ndodhë në të vërtetë, kështu që ne kemi nxitjen për të kontrolluar vazhdimisht, duke shkaktuar të njëjtin mekanizëm që aktivizohet në një lojë fati.

Në çdo rast, është një çështje serioze: nomophobia mund të shkaktojë siklet dhe nervozizëm, ndonjëherë edhe ankth.

Shenjat e para janë të qarta: nëse e mbani gjithmonë me vete karikuesin sikur të ishte një litar shpëtimi, nëse e mbani telefonin ndezur 24 orë në ditë, nëse flini me telefonin në komodinën tuaj (që për më tepër të bën të flesh keq), ju jeni tashmë në një rrugë të rrezikshme.

Nuk është rastësi që Apple ka përfshirë rregullimin “Screen Time” në produktet e saj dhe që tani Instagram ka prezantuar edhe funksionin “Take a break”. Problemi po bëhet gjithnjë e më serioz dhe i përhapur dhe prandaj ndoshta është më mirë të bëni disa ushtrime detoksifikuese, me aplikacione dhe pajisje që mund të ndihmojnë në shkëputjen e shëndetshme nga telefoni.