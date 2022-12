Mos e konsumoni këtë frut në dhjetor! Shkatërron organizmin dhe duhen dy vite për tu rikuperuar

Forcimi i imunitetit nëpërmjet të ushqyerit është i rëndësishëm jo vetëm gjatë pandemisë, por edhe në momentin kur fillojnë infeksionet sezonale dhe përpiqemi të mbrojmë organizmin nga proceset dhe sëmundjet inflamatore.

Tashmë ju kemi thënë se cilat ushqime dobësojnë imunitetin, si dhe pse nuk duhet të pini limonadë dhe tani do t’ju zbulojmë se si edhe frutat dhe perimet, pjesë e pandarë e një diete të shëndetshme, mund të dobësojnë imunitetin.

Kini kujdes kur blini fruta dhe perime, sepse siç thonë dietologët, vetëm ato që janë sezonale dhe afër klimës ku jetoni, do të kenë një efekt të vërtetë të dobishëm në organizëm.

Dhe frutat që janë pjekur artificialisht mund të dëmtojnë sistemin imunitar, e njëjta gjë vlen edhe për perimet!

Per cilën bëhet fjalë? Nëse blini luleshtrydhe në dhjetor, sigurisht që ato nuk janë pjekur në diell, natyrisht. Do ta njihni nga shija e tyre. E njëjta gjë vlen edhe për çdo frut ose perime jashtë stinës që blini sepse keni dëshirë të shijoni ose keni nevojë për një recetë të veçantë. Dhe me këtë po bëni shumë dëm, edhe kur bëhet fjalë për mollët që konsiderohen më të shëndetshmet!

Pjekja artificiale dhe e përshpejtuar është më së shpeshti produkt i pesticideve dhe kimikateve të tjera që absolutisht nuk i dëshironi në sistemin tuaj. Por le të bëjmë një hap prapa para se ushqimi të arrijë tek ju. Nëse është korrur para se të piqej, në mënyrë që të mund të ruhet dhe transportohet, përmban substancën lektinë. Ajo lirohet natyrshëm nga bima gjatë procesit të pjekjes, por do të mbetet në frutat dhe perimet e korrura më herët dhe nuk është aspak i mirë për imunitetin.

Laktina ndikon negativisht në bakteret e mira që jetojnë në sistemin tonë të tretjes dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të imunitetit.

Nëse dëmtoni mikrobiomën, të gjithë “botën” e baktereve që jeton në trupin tonë, dijeni se pasojat mund të jenë serioze, duhen deri në dy vjet për t’u kthyer në gjendjen e tij origjinale!/albeu.com/