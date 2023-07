Njihuni me historinë e burrit që i zgjati lemza 68 vite rresht

Emri i Charles Osborne mund të mos “thotë” shumë për shumë njerëz. Ai njihet si njeriu i pafat pati lemzë për 68 vite rresht.

Gjithçka filloi në vitin e largët 1922. siç raportohet nga Neë York Post . Në atë kohë, i riu punonte në një fermë pranë Union, Nebraska, SHBA. Osborne kishte therur një derr që peshonte rreth 160 kilogramë, por në përpjekje për ta zbritur, ai u rrëzua dhe u shtyp nga kafsha. Që atëherë, filluan torturat e tij së bashku me një incident të rrallë mjekësor.

Një enë gjaku në madhësinë e një gjilpëre u shkëput nga truri i Osborne. Lemza që filloi atëherë do të zgjaste plot 68 vjet.

Sipas shkencëtarëve që u morën me rastin e Osborne, vlerësohet se në 68 vitet që ai vuante nga lemza, trupi i tij bëri 430 milionë kontraktime, pasi lemza fillimisht godiste 40 herë në minutë, ndërsa më pas u reduktua në 20 kontraktime në minutë, sipas revistës People.

Me sa duket të gjithë po kërkonin një kurë për Charles, por askush nuk mundi ta lehtësonte. Kontraksionet e pandërprera e bënë të pamundur ushqyerjen e tij me ushqime të forta, për pasojë ai ushqehej me ushqim të bluar.

I vetmi lehtësim që gjeti ishte në klinikën Mayo, kur një mjek i quajtur Argus Leader ndaloi lemzën, por me rezultate vdekjeprurëse. Ai do të duhej të thithte monoksid karboni, i cili është helmues.

Natyrisht, ky trajtim nuk u bë dhe Osborne vdiq plot një ditë në vitin 1991. Ai u martua dy herë dhe pati 8 fëmijë, ndërsa problemi shëndetësor që e mundoi nuk e pengoi të bënte një jetë normale. Megjithatë, Charles mësoi një teknikë përmes diafragmës që e lejoi atë të “akordonte” lemzën me frymëmarrjen e tij. Ai hyri në Librin e Rekordeve Guinness për… vuajtjet e tij, dhe rekordi ndoshta nuk do të thyhet kurrë.