Nëse i trembeni plakjes dhe doni ta ngadalësoni, konsumoni këto 6 ushqime sa më shpesh

Ne nuk mund ta ndalojmë procesin e plakjes, por mund ta ngadalësojmë pak.

Ka disa ushqime që mund të ngadalësojnë procesin e plakjes, veçanërisht pas moshës 50-vjeç.

Avokado

Nutricionistja Laura Burak thotë se avokado është i pasur me yndyra të shëndetshme për zemrën dhe fibra, vitaminë B, kalium dhe vitamina A, C, E dhe K. Nutricionistja Melissa Mitri shtoi se avokado është e pasur me përbërje anti-inflamatore që ju ndihmojnë që lëkura të jetë e lëmuar. dhe me shkëlqim.

Peshk yndyror

Peshq të tillë si salmoni, të cilat janë të pasur me acide yndyrore omega-3, është treguar se zvogëlojnë proceset inflamatore në lëkurë.

Boronicat

“Boronicat janë një burim i mirë i vitaminave A dhe C që mund të zvogëlojnë inflamacionin që shkakton plakjen e parakohshme të lëkurës”, thotë Mitri. Përveç kësaj, boronicat janë plot me antioksidues që ngadalësojnë plakjen e lëkurës.

Perime jeshile, me gjethe

Perimet si lakra jeshile ose spinaqi ngadalësojnë plakjen tek njerëzit mbi 50-vjeç. Sipas nutricionistes Marie Ruggles, perime të tilla janë të pasura me lëndë ushqyese dhe përbërje antiinflamatore që ngadalësojnë plakjen dhe mbrojnë qelizat tona.

Vaj ulliri

Vaji i ullirit përbëhet kryesisht nga acidi yndyror i pangopur, acid oleik dhe përveç kësaj përmban përbërje që janë të ngjashme me ato që përmbahen në lëkurën tonë.

“Membranat tona qelizore janë bërë nga acide yndyrore që gjenden gjithashtu në vajin e ullirit dhe ndihmon në prodhimin e qelizave të reja,” thotë Ruggles.

Arra

Arrat janë të pasura me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminë E, të cilat mund të jenë thelbësore për rikuperimin e lëkurës nga dëmtimet e shkaktuara nga plakja. Vitamina E gjithashtu ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës, shkruan Eat This