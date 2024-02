Mos iu drejtoni për ndihmë! Këto shenja ju japin dorën vetëm nëse kanë interes

Sapo të shkoni për të kërkuar ndihmë nga shenjat e mëposhtme të horoskopit, mbani në mend se gjëja e parë që ata do të mendojnë është nëse kanë diçka për të fituar, sigurisht që kjo nuk do të thotë se nuk do t’ju bëjnë një nder. Ata thjesht do të mendojnë për interesat e tyre dhe ndoshta shkëmbimin që do të kërkojnë. Le të shohim se për cilat po flasim dhe për cilat duhet të mendoni dy apo edhe tre herë përpara se t’u drejtoheni atyre për ndihmë.

BINJAKËT

Binjakët, dijeni se nëse shkoni t’i kërkoni ndihmë, ai do t’i përgjigjet kërkesës tuaj. Por merrni të mirëqenë se në fund të mendjes së tij ai tashmë do të mendojë se çfarë favori do t’ju kërkojë të ktheni. Do të jeni një derë tjetër që mund të trokasë, në çdo kohë dhe moment. Një i njohur apo mik më shumë nga i cili do të mund të kërkojë një shërbim ose që do të mund ta nxjerrë nga një situatë e vështirë.

AKREPI

Akrepi nuk bën kurrë asgjë rastësisht. Ai nuk do të jetë aq… zemërmadh nëse nuk ka diçka për të fituar edhe nga ju. Ndihma që do t’ju japë do të jetë proporcionale me “pjesën e fitimit” të tij. Sa më i vogël ose inekzistent, aq më pak ka gjasa që do t’ju ndihmojë. Ai as nuk do të shqetësohet nëse nuk ka diçka në këmbim për të. I ashpër apo jo, kështu është Akrepi.

BRICJAPI

Për Bricjapin, koha është para. Nuk ka sesi të angazhohet në diçka, e cila thjesht do t’i marrë kohën dhe nuk do t’i japë asgjë në këmbim. Ai ka qëllimet e tij dhe gjëra shumë më të rëndësishme për të bërë sesa të ulet dhe të dëgjojë dramën ose problemin tuaj. Por nëse edhe ai ka diçka për të fituar pas saj, atëherë po, ai do t’ju ndihmojë dhe madje do të bëjë gjithçka në fuqinë e tij për t’ju dhënë zgjidhje.