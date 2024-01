Këto shenja të horoskopit nuk do ta kenë dhe aq të lehtë në vitin 2024

Jo se disa shenja të tjera nuk do të kenë probleme të ndryshme në 2024-ën, por këto të katërta do të duhet të tregojnë më shumë guxim për t’i përballuar.

Dhe për ta justifikuar, mjafton të përmendim se Saturni do të kalojë në dhjetëditëshin e dytë të Peshqve dhe duke pasur parasysh praninë e Uranit tek Demi, por edhe mini hyrjen e Plutonit në Ujor (do të kthehet te Bricjapi), do të ketë disa vështirësi dhe pengesa.

Lexoni për të parë nëse shenja juaj e horoskopit është ndër ato që do të testohen:

UJORI

Gjërat do jenë të vështira dhe përçarëse për ju. Plutoni më 21 janar hyn në Ujor. Aty do të qëndrojë deri më 2 shtator, kur do të rihyjë në Bricjap në mënyrë retrograde.

Prania e tij në shenjën tuaj do të ndihet. Do të ndikojë jo pak tek ju dhe do ta ndjeni efektin e tij të fortë. Nuk e keni të lehtë ta menaxhoni, për shkak të karakterit dhe sjelljes së saj.

Plutoni do t’ju sjellë fjalë për fjalë ulje-ngritje. Do të kthejë përmbys shumë gjëra në jetën tuaj të përditshme dhe do t’ju detyrojë të dilni nga zona juaj e rehatisë.

Do t’i jepni fund çdo gjëje që ju ka lënduar ose ju pengon, pavarësisht se sa shumë nuk e dëshironi. Situatat do jenë të tilla që do t’ju detyrojnë të hidhni një grusht thikës.

PESHQIT

Të dashur Peshq të dekadës së dytë, le t’ju themi diku këtu se me Saturnin në të askush nuk ishte i lumtur (përveç Bricjapit)! Dhe ju e pranoni dhe do e keni për gjithë vitin 2024 “në kokë”.

Jeni një person që në përgjithësi nuk shkon mirë me Saturnin. Ju keni mësuar të jetoni në kaos dhe në një botë fantazi, pasi ju pëlqen të shihni gjithçka me syzet tuaja rozë dhe mendoni se gjithçka është perfekte dhe përrallore.

Dhe ky planet vjen jo vetëm për t’ju vënë në rregull, por edhe për t’ju tokëzuar. Ai do t’ju japë disa mësime dhe e vërteta është se do ta bëjë atë në mënyrën e vështirë dhe atë që mund t’ju “dhimbte” më shumë.

Energjinë e Saturnit si person nuk mund ta menaxhoni lehtë dhe do të përballeni me vështirësi të mëdha. Do të kaloni vështirësi që do t’ju kenë bërë një person tjetër pasi ai të largohet nga ju.

LUANI

Marrëdhëniet, martesa dhe romanca në… krizë. Viti 2024 do të jetë një vit i vështirë për ju që i përkisni gradave të para të shenjës suaj. Le t’i marrim gjërat nga fillimi.

Ju do të keni Plutonin për disa muaj në shtëpinë tuaj të 7-të që ka të bëjë me marrëdhëniet e dashurisë, martesën, dashurinë dhe flirtin. Një ndarje është e mundur ose një krizë e madhe në marrëdhënien tuaj.

Dhe nëse jeni beqar, mos prisni të gjeni një lidhje në vitin 2024. Është më mirë të jeni beqar derisa të jeni në këmbë sesa të lëndoheni nga situata që nuk do të çojnë askund.

AKREPI

Plutoni dhe Urani ju kanë futur në qoshe dhe po… “rrahin”. Urani prek ata që i përkasin dekadës së tretë të shenjës siç është tek Demi, shtëpia e tyre e 7-të , e cila ka të bëjë me marrëdhëniet, dashurinë dhe martesën.

Gjithçka do të jetë fluide dhe në ajër. Ndryshimet do jenë të papritura dhe do kenë përmbysje të vazhdueshme në jetën e tyre të dashurisë. Asgjë nuk do të jetë e qëndrueshme.

Nga ana tjetër, Plutoni prek ata që i përkasin ditëve të para të shenjës, pasi do të bëjë një katror me Diellin e tyre, duke sjellë probleme dhe pengesa në gjithçka që ka të bëjë me familjen dhe shtëpinë e tyre.