Ju duhen vetëm 30 sekonda, si të testoni në kushte shtëpie shëndetin e zemrës

A e dinit që zemra juaj mund të rrahë edhe kur është e shkëputur nga trupi? Kjo tregon sesa e fuqishme është ajo.

Është e rëndësishme ta mbani zemrën e shëndetshme, për të patur si rrjedhojë një jetesë të shëndetshme. Sot ju tregojmë një test shumë interesant që ju merr vetëm 30 sekonda kohë, për të testuar sesa e shëndetshme është zemra juaj.

Çfarë duhet të bëni gjithsej në dy hapa:

Hapi i parë:

Merrni një legen, mbusheni me ujë të ftohtë dhe mundësisht shtojini edhe akull për rezultate më të mira.

Hapi i dytë:

Mbajini duart zhytur në ujë për vetëm 30 sekonda. Kjo do t’ju ndihmojë të dini se si do të reagojë gjaku juaj kur vihet në kontakt me të ftohtin. Në fund i nxirrni jashtë dhe i hidhni një sy pëllëmbëve dhe gishtave tuaj.

Nëse gishtat tuaj janë skuqur ky është një lajm i mirë. Do të thotë që nuk keni asnjë problem në lidhje me oksigjenimin e gjakut tuaj. Zemra juaj dhe qarkullimi i gjakut janë të shëndetshëm.

Nëse majat e gishtave bëhen të zbehtë ose cianotik (domethënë kanë një njollë disi në lejla), me siguri keni probleme me qarkullimin e gjakut. Kjo ndodh sepse ka nivele të ulëta të oksigjenit në qelizat e kuqe të gjakut ose sepse keni probleme me marrjen e gjakut të oksigjenuar në trupin tuaj.

Në këtë rast, mund të përpiqeni të ngrohni ose masazhoni zonën për ta kthyer atë në normale. Nëse kjo nuk ndodh, është më mirë të vizitoni mjekun tuaj.