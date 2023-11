Jeni gati për ndryshime? Astrologët tregojnë datën më të rëndësishme të muajit nëntor

Disa shenja të zodiakut do të ndikohen në mënyrë dramatike nga kthimi i Saturnit retrogradë në lëvizje të drejtpërdrejtë më 4 nëntor.

Që nga marsi i vitit 2023, Saturni është në shenjën e zodiakut të Peshqve dhe do të qëndrojë atje deri në vitin 2026. Ky tranzit është një kohë për të mësuar mësime të reja dhe duke qenë se në astrologji Saturni tradicionalisht lidhet me disiplinën, rendin dhe karmën, ky planet është përgjegjës për t’ju treguar se si mund të punoni me veten tuaj.

Astrologët thonë se 13 nëntori është shumë i rëndësishëm. Konkretisht, besohet se pas 13 nëntorit kemi një shans për një fillim të ri në të gjitha fushat dhe se çdo vendim i rëndësishëm, nënshkrimi i kontratës, diskutimet e rëndësishme dhe ndryshimet e mëdha, është më mirë t’i lëmë për periudhën pas kësaj date.

Dita e trembëdhjetë e nëntorit gjithashtu na drejton në thellësitë tona emocionale kur Hëna e re hyn në shenjën e Akrepit. Do të na japë një shans për t’u zhytur vërtet në atë që është e rëndësishme në jetë. Hëna e re në Akrep na detyron gjithmonë të vendosim me zemër.

Përveç kësaj, Hëna do të bëjë një kundërshtim të fuqishëm ndaj Uranit inovativ, ndaj është koha të pranoni perspektiva të pazakonta dhe të dilni nga zona e rehatisë dhe gjithçka do të përforcohet nga Marsi intensiv, i cili gjithashtu do të jetë në Akrep. Qëndrimi fleksibël dhe i hapur ndaj ndryshimeve do të ndihmojë në parandalimin e zemërimeve që mund të ndodhin nëse jeni të papërgatitur.

Akrepat pritet të ndjejnë ndryshime të mëdha veçanërisht me Hënën e re në shenjën e tyre, sepse planeti i tyre Mars do të jetë në të njëjtën fushë të zodiakut. Astrologët parashikojnë shumë befasi, madje edhe tronditje për personat e kësaj shenje të zodiakut. Megjithatë, nëse i merrni gjërat në kontroll dhe iniconi ndryshimin e modeleve, jo vetëm që do ta shmangni stresin, por mund të fitoni shumë.