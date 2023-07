Ankohen “ditë e natë”, këto 3 shenja horoskopi shmangini për pushime

Nëse keni udhëtuar me shumë njerëz të ndryshëm, do ta dini mirë se nuk shkoni mirë me të gjithë. Nuk ka rëndësi nëse jeni miq të ngushtë apo nëse jeni të lidhur, në festat e projektit shumica e njerëzve nxjerrin në pah një veten tjetër. Ndaj nëse jeni në proces organizimi të pushimeve, atëherë me siguri duhen shmangur shenjat e mëposhtme të horoskopit për t’u çlodhur plotësisht dhe për të mos u ankuar fare.

Pra, cilat shenja do të jenë plot me ankesat e tyre në pushime?

Binjakët

Kur Binjakët ankohen, ata e bëjnë këtë në një mënyrë pasive-agresive. Ata thonë gjëra të tilla si “Mendova se do të kishim rezervuar një dhomë më të mirë, por me sa duket nuk e bëmë”. Ky lloj rënkimi mund të mos ju duket aq i bezdisshëm në fillim, por kur doni të relaksoheni plotësisht me pushime, ndoshta është ai që mund t’ju acarojë.

Luani

Luanët janë shumë të mirë në bezdisje. Ata duan që programi i tyre të mos prishet dhe nëse kjo ndodh atëherë ju patjetër nuk do të kaloni një kohë të mirë sepse ata do të vazhdojnë ta komentojnë atë derisa t’ju bindin se nuk duhet bërë. Ata kërkojnë vazhdimisht vëmendje nga ata që i rrethojnë, që do të thotë se koha për ju do të jetë e kufizuar.

Virgjëresha

Virgjëreshat janë të lindur të turpshme është pjesë e personalitetit të tyre dhe vështirë të ndalohet. Ato priren të jenë shumë kritikë ndaj vetvetes dhe ndihen sikur e dinë se çfarë është më e mira për të gjithë. Pra, imagjinoni në pushimet tuaja të keni dikë pranë jush që kritikon gjithçka. Më pak e bezdisshme!