Horoskopi javor , ja çfarë kanë parashikuar yjet për datat 11-17 mars 2024

Dashi

Dashi i dashur, ky horoskop për javën nga 11 deri më 17 mars 2024 ju sheh të përkushtuar për të rifituar terrenin e humbur. Mërkuri i favorshëm ju rikthen, së bashku me Marsin, në një pozicion drejtues në fushën e punës. Kjo është një mundësi që e keni pritur prej kohësh, të cilën duhet ta kapni fluturimthi dhe ta shfrytëzoni sa më shumë, pasi tani keni rastin të shkëlqeni.

Demi

Të dashur Dema, horoskopi i javës në vijim ju jep mundësinë që më në fund të merrni frymë lirshëm. Shkurti nuk ishte një muaj i lehtë dhe ju është dashur të përballeni me probleme të vogla e të mëdha si në punë ashtu edhe në shtëpi, ku shumë marrëdhënie u shkatërruan për shkak të tensioneve të forta dhe keqkuptimeve. Pranvera ju sjell qetësi pranë njerëzve që ju rrethojnë dhe kjo reflektohet në mënyrë të shkëlqyer edhe në rimëkëmbjen tuaj jashtë shtëpisë.

Binjakët

Të dashur Binjakë, sipas horoskopit për javën në vijim ju jeni ende në provë. Ju duhet ta detyroni veten të gjeni qasjen e duhur kur përballeni me vështirësi, sepse pengesat e vogla dhe të mëdha, që ngadalësojnë rrugën tuaj këto ditë, janë në fakt mundësi për të rigjetur motivimin dhe për të bërë sërish planet tuaja për jetën, sidomos kur e kuptoni nevojën për të ndryshuar diçka.

Gaforrja

Të dashura Gaforre, një lajm i mrekullueshëm për ju vjen nga ky horoskop për javën nga 11 mars deri më 17 mars 2024. Fillimi i vitit ishte, siç ju ndodh shpesh, plot vështirësi për të kapërcyer dhe javët e fundit keni ndier efektet e stresit dhe lodhjes së akumuluar. Megjithatë, tani do të ndërroni ajër dhe mund t’i gëzoheni kësaj pranvere, sepse yjet mbrojnë dhe ndriçojnë mirë iniciativat tuaja, si në planin e punës ashtu edhe në atë privat.

Luani

Të dashur Luanë, lajme të mira do të ketë edhe për ju nga horoskopi i javës në vijim. Kjo pranverë shënon vërtet një fillim të ri për ju. Vështirësitë e muajit të fundit kanë qartësuar shumë idetë tuaja në lidhje me atë se çfarë duhet të bëni për të përmirësuar jetën tuaj, duke filluar me prerjen e degëve të thata. Marrëdhënie që nuk të japin asgjë, njerëz toksikë, por edhe projekte që nuk japin rezultatet e dëshiruara: çlirojeni veten nga çdo gjë e pafrytshme në jetën tuaj, vetëm kështu do të mund të fluturoni sërish.

Virgjëresha

Të dashura Virgjëresha, horoskopi i javës në vijim dëshiron që ju t’i përkushtoheni seriozisht çështjeve të rëndësishme të jetës suaj. Një marrëdhënie e paqartë dashurie nuk mund të zgjasë, ashtu si një pozicion pune në të cilin ndieni se jepni shumë, por nuk shpërbleheni sa duhet. Zgjedhjet që ju duhet të bëni nuk janë të lehta, por ato janë të nevojshme për t’u ndier të çliruar.

Peshorja

Peshore të dashura, horoskopi i javës në vijim ju shtyn t’i vendosni gjërat në rregull. Duhet të riorganizoni pak jetën tuaj pas stuhive të janarit. Por kryerja e kësaj detyre, për ju që jeni ndër shenjat më metodike të zodiakut, sigurisht që nuk do të jetë e rëndë. Marsi ju jep të gjithë forcën dhe vendosmërinë e nevojshme për të rregulluar seriozisht shumë gjëra dhe që të përfitoni prej tij.

Akrepi

Të dashur Akrepa, më fund do ta merrni veten. Për ju kjo pranverë do të thotë vërtet rilindje. Më në fund do të gjeni zgjidhjet që keni pritur, veçanërisht në punë. Tani vijnë përgjigjet që prisnit dhe, pavarësisht nëse janë pozitive apo negative, në një kuptim apo në një tjetër do t’ju zhbllokojnë. Pastaj është edhe Venusi që ndriçon përsëri dashurinë tuaj. Me pak fjalë, ky është një moment i shkëlqyer.

Shigjetari

Të dashur Shigjetarë, jeni shumë energjikë në këtë periudhë, por horoskopi për javën nga 11 deri më 17 mars sheh pengesa dhe ngadalësime në rrugën tuaj. Jeni duke punuar shumë për një projekt që besoni, por në jetën private ka situata që ju shpërqendrojnë. Do të jetë e vështirë, por duhet ta detyroni veten të mbani fokusin në qëllimet tuaja, është vërtet e rëndësishme në këtë moment.

Bricjapi

Të dashur Bricjapë, ky horoskop për javën në vijim ju sheh më në fund që t’i thoni gjërat troç me emrin e vet. Ka një dëshirë të madhe për qartësi, por edhe që të shpreheni lirshëm, për të trajtuar edhe diskutime shumë të komplikuara, por sigurisht të nevojshme. Keni shumë gjëra të paqarta për të zgjidhur edhe në çift, ku do të gjeni një mënyrë për ta bërë partnerin t’ju kuptojë nëse do të tregoheni të sinqertë.

Ujori

Të dashur Ujorë, Marsi ende shkëlqen për ju, duke ju bërë më të vendosur, gjë që është e nevojshme për të forcuar pozitat tuaja, veçanërisht në sferën e punës, sepse e keni kuptuar që duhet t’ju njihen meritat më shumë dhe, më në fund, jeni gati ta kërkoni me zë të lartë. Vërtet jeni shumë energjikë, por mos e teproni me angazhimet e marra.

Peshqit

Të dashur Peshq, horoskopi i javës në vijim ju sheh si protagonistë të mëdhenj. Venusi vjen për të ndriçuar marrëdhëniet tuaja personale, të cilat janë fusha nga e cila do të vijnë kënaqësitë më të mëdha në këto ditë. Tashmë jeni në qendër të vëmendjes edhe në fushën e punës, luajini mirë të gjitha letrat tuaja.