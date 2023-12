Horoskopi javor 18-25 Dhjetor, këto do të jenë ditët me fat për secilën shenjë

DASHI

Këtë javë planeti i Mërkurit do të braktisë shenjën “armik” të Bricjapit për t’u rikthyer në atë të Shigjetarit, duke ju dhënë një periudhë pushimi, veçanërisht në lidhje me shqetësimet tuaja profesionale. Ditët e së mërkurës dhe të enjtes do të jenë veçanërisht me fat: do të mund të mbështeteni në një hënë të bukur së bashku, e cila do t’ju japë emocione për t’u mbajtur mend!

DEMI

Fatkeqësisht planeti Afërdita vazhdon të jetë në kundërshtim me shenjën tuaj, duke vënë theksin te konfliktet në jetën tuaj në çift… Për të kërkuar dialog me partnerin, fokusojeni gjithçka të premten dhe të shtunën, kur do të keni një hënë të bukur dhe me fat në lidhje me shenjën tuaj që do t’ju ndihmojë të kuptoni veten. Lajme të mira mund të vijnë në vendin e punës, veçanërisht në pjesën e parë të javës.

BINJAKËT

Fatkeqësisht këtë javë – duke filluar nga e shtuna – planeti Mërkur do të rikthehet në kundërshtim me shenjën tuaj: nëse prisni një përgjigje në punë ose konfirmim, do të duhet të prisni. Marsi, gjithashtu në opozitë, rrezikon t’ju bëjë të ndiheni veçanërisht të stresuar. Përfitoni nga fundjava, kur hëna do të vijë në lidhje me shenjën tuaj, për t’i dhënë vetes një relaksim të merituar.

GAFORRJA

Planeti Mërkur do të qëndrojë në opozitë deri të shtunën, gati për t’ju dhënë pak kohë në festat e Krishtlindjeve. Shfrytëzojeni rastin për të rikuperuar pak energji në funksion të një muaji janar i cili do jetë mjaft stresues… Afërdita vazhdon të jetë në favorin tuaj: jeta juaj në çift mbrohet nga yjet! Hëna me fat do të shfaqet të hënën, të martën dhe të premten. Hëna nervore mes të mërkurës dhe të enjtes.

LUANI

Nuk është një periudhë me fat përsa i përket ndjenjave: kalimi i pafavorshëm i Venusit në shenjën e Akrepit sjell grindje dhe diskutime në jetën tuaj në çift. Kushtojini vëmendje të veçantë të premtes dhe të shtunës, kur hëna e pafavorshme do të rrisë edhe nervozizmin dhe tensionin mes jush dhe partnerit tuaj… Mërkuri do t’ju buzëqeshë sërish në fundjavë. Dita me fat: e diela.

VIRGJËRESHA

Java juaj fillon me dy ditë mjaft të rënda: mes të hënës dhe të martës, në fakt, hëna në kundërshtim mund të krijojë disa pengesa ose t’ju bëjë pak më nervoz. Hëna shfaqet me fat, megjithatë, të premten dhe të shtunën. Gjatë fundjavës, planeti Mërkuri do të kthehet në shenjën “armik” të Shigjetarit dhe mund të krijojë – në periudhat e ardhshme – disa pengesa apo pritshmëri të tjera në punë.

PESHORJA

Këtë javë – duke filluar nga e shtuna – planeti Mërkuri do të rikthehet në shenjën “miqësore” të Shigjetarit, gati për t’ju ​​sjellë pak lehtësim në krahasim me periudhën e fundit e cila sidomos në fushën e punës ka qenë mjaft e rëndë. Hëna do të në opozitë të mërkurën dhe të enjten, kur mund të lindë një tension në shtëpi ose në zyrë. Vini bast gjithçka në një ditë të pastër të dielën.

AKREPI

Vazhdon të jetë një periudhë vërtet me fat për shenjën tuaj përsa i përket ndjenjave: Venusi forcon marrëdhënien tuaj në çift dhe ndihmon beqarët të kenë takime interesante… Mos kini frikë të bëni një hap përpara! Kujdes të shtunave dhe të dielave, kur një hënë në opozitë mund t’ju sjellë disa pengesa të tjera, veçanërisht të mundshme në fushën e punës.

SHIGJETARI

Të shtunën Mërkuri do të kthehet në shenjën tuaj: në funksion të vitit të ri, ky planet ju fton të rishikoni marrëdhëniet tuaja, veçanërisht ato profesionale, duke ju ndihmuar të gjeni aleanca të reja që mund t’ju çojnë drejt ndryshimeve të rëndësishme. Sigurisht, Saturni në një pozicion të pafavorshëm dhe Marsi në opozitë ju thonë se nuk do të jetë e lehtë, por ju do të dilni fitimtar! Ditët me fat të hënës: e mërkurë dhe e enjte.

BRICJAPI

Këtë javë Dielli do të hyjë në shenjën tuaj, duke arritur planetin Mërkur, deri të shtunën: nëse për disa prej jush ka ardhur tashmë një konfirmim i mirë ose një përgjigje e rëndësishme, për të tjerët do të arrijë së shpejti – në fund të Dhjetorit ose edhe në muajin Janar! Bëhuni gati të korrni më në fund frytet e punës suaj të fituar me mund dhe ndërkohë shijoni një hënë të bukur me fat mes të premtes dhe të shtunës.

UJORI

Fatkeqësisht edhe këtë javë nuk do të mungojnë problemet në jetën tuaj të dashurisë: planeti Afërdita në një pozicion të pafavorshëm rrezikon të theksojë konfliktet mes jush dhe partnerit tuaj dhe të shkaktojë – në rastin më të keq – një krizë të vërtetë… Paguani vëmendjen e veçantë për ditët e së premtes dhe të shtunës, kur edhe hëna do të jetë mjaft nervoze. Më mirë të përqendroheni në ditët me një hënë të favorshme: të mërkurën dhe të enjten.

PESHQIT

Java juaj po fillon shkëlqyeshëm, me dy ditë të hënës së bashku: nëse jeni duke pritur për një përgjigje ose konfirmim në punë, ato më në fund mund të mbërrijnë! Jupiteri garanton sukses për projektet tuaja. Hëna me fat edhe të premten dhe të shtunën. Afërdita e favorshme ju jep ditë plot dashuri dhe gjithashtu ndihmon marrëdhëniet e gjata për të ringjallur mirëkuptimin dhe për të rizbuluar pasionin.