Horoskopi i ditës, 6 mars 2024

Dashi

Sot do jeni disi më nostalgjikë dhe do keni nevojë të kuptoni të shkuarën në mënyrë që të projektoni të ardhmen. Nëse jeni në një lidhje edhe pse do i flisni për shumë gjëra partnerit do ju duket sikur po iu flisni mureve. Ai nuk do jetë prezent me mendje dhe as do ua vërë veshin fare. Nëse jeni beqarë duhet patjetër të mendoheni mirë para se të hidhni hapa në mënyrë që të mos lëndoheni. Në punë, pavarësisht problemeve dhe vështirësive që do kaloni nuk do e humbisni optimizmin. Buxheti do jetë i kënaqshëm pavarësisht parave që keni investuar së fundmi.

Demi

Sot do jeni gati t’i hidheni sipër kujtdo që do ju pengojë apo që do mundohet t’iu prekë lirinë që keni. Jeta juaj në çift do jete e paqëndrueshme ne mëngjes, por me kalimin e orëve do ndiheni më të qetë. Do keni diskutime më të gjata me partnerin dhe do reflektoni të dyja palët për gabimet e bëra. Ju beqarët, çfarëdo që të bëni, nuk do arrini dot ta ndryshoni statusin. Në punë do keni një marrëdhënie goxha konfliktuale me kolegët dhe kjo gjë do ju shpërqendrojë nga objektivat që keni. Aq shumë nuk do i duroni dot ata saqë mund të mendoni edhe për të ndryshuar punën përfundimisht. Financat do jenë goxha më të mira.

Binjakët

Dielli do ju bëjë më autoritarë gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë mund ta teproni me disa gjëra. Dijeni se po vazhduat kështu vetëm sa do i hapni telashe vetes. Nëse keni një lidhje duhet me çdo kusht të shmangni konfliktet në çift. Nëse e shihni që situata fillon të acarohet më mirë ikni dhe qëndroni pak kohë larg. Nëse jeni beqarë do përfitoni pafund nga liria që keni dhe as që do e keni të nevojshme një lidhje. Në punë gjërat kanë për t’iu ecur më së miri edhe pse të shumtë do jene personat që do mundohen t’iu prishin planet. Në planin financiar nuk do ndikojë asnjë planet prandaj gjendja do mbetet e mirë.

Gaforrja

Bujaria juaj do jetë edhe më e madhe gjatë kësaj dite kështu që priten t’iu ndodhin vetëm gjëra pozitive. Nëse keni një lidhje do bëni të pamundurën për të ruajtur një marrëdhënie të shkëlqyer me partnerin dhe nuk do ngurroni të bëni edhe disa lëshime më shumë. Emocionet do shumëfishohen dhe do ju duket sikur jeni mbi re. Ju beqarët do jeni gati ta pranoni propozimin e dikujt dhe do filloni një lidhje serioze. Në punë do mërziteni shpesh sepse jo të gjitha planet do realizohet pikë për pikë. Gjendja e të ardhurave nuk do jetë aq e mirë sa mendonit. Lërini për më vonë disa investime dhe mos shpenzoni shuma të mëdha.

Luani

Gjatë kësaj dite do mundoheni gjithë kohës t’ua hidhni fajin të tjerëve në rastet kur gjërat nuk do ecin mirë dhe ky do jetë një problem vërtet i madh. Për ju që keni një lidhje, ndikimi i yjeve do jetë shumë negativ. Për këtë arsye do lindin debate dhe mosmarrëveshje të pashpjegueshme në çdo moment. Ju beqarët nuk do mundin dot të përfitoni nga ftesat që do ju bëhen dhe do mbeteni sërish me të njëjtin status. Në punë yjet ju sugjerojnë të punoni më shumë në ekip për të arritur atje ku mendoni. Buxhetin do e menaxhoni me shumë përkujdes. Nuk do kryeni aspak investime të panevojshme të cilat do mund ta tronditnin situatën.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite do jeni shumë më të përgjegjshëm dhe të matur në çdo moment. Ju që keni një lidhje do ndiheni shumë mirë pranë personit që dashuroni dhe marrëdhënia në çift do jetë e ngrohtë. Do shkëmbeni me të çdo ide apo mendim. Ju beqarët do e gjeni më në fund personin ideal dhe do filloni me të një lidhje serioze. Në punë duhet të jeni më të organizuar dhe të matur. Nga ana tjetër nëse dikush ofrohet t’iu ndihmojë pranojeni ndihmën sepse do jetë në të mirën tuaj. Në planin financiar do jeni me shumë fat. Jo vetëm që do kryeni investimet e nevojshme, por do mund të hiqni edhe disa para mënjanë.

Peshorja

Fati nuk do jetë në anën tuaj gjatë kësaj dite dhe shumë gjëra do ju ecin keq. Për ju që keni një lidhje kjo e do jetë një dite tejet e vështirë. Nuk do merreni vesh mirë me atë që keni në krah dhe mund të debatoni ashpër. Nëse jeni beqarë do keni mundësi vetëm për aventura kalimtare, asgjë më shumë sesa aq. Në punë sado të mundoheni të ecni përpara do ketë diçka që do ju pengojë. Qëndroni për pak minuta në qetësi, reflektoni dhe më pas vendosni çfarë do bëni. Në planin financiar nuk do ndodhë asgjë e jashtëzakonshme, por mundohuni sa të mundni të ruani qëndrueshmërinë.

Akrepi

Keni kohë që ëndërroni të keni një ditë saqë më të qetë dhe pa problemë, por për fat të keq kjo nuk ka për të ndodhur as sot. Mundohuni të jeni sa më të duruar me çdo gjë. Nëse keni një lidhje do keni goxha probleme. Do jeni të dy kokëfortë dhe nuk do merreni vesh për asgjë. Nëse jeni ende beqarë do keni shumë fat dhe do e gjeni personin që do ju përshtatet më së miri. Mbrëmja do jetë e veçantë dhe mjaft emocionuese. Në punë do keni rivalitet të dfortë dhe kjo gjë do ju bëjë të dorëzoheni shpejt. Me financat mundohuni të tregoheni të kujdesshëm sepse gjendja në një moment mund t’iu dalë jashtë kontrollit.

Shigjetari

Planetët do ju bëjë t’i mbroni me çdo kusht idetë tuaja sot dhe do jeni plotësisht të bindur për atë që do bëni. Ju të dashuruarit do bëni të pamundurën për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme dhe për këtë gjë do jeni gati të përballeni fort edhe me disa familjarë. Do flisni më hapur me atë që keni në krah dhe së bashku do bëni përpjekje për më të mirën. Ju beqarët nuk duhet ta lini fatin t’iu ikë nga duart sepse sot do jetë mundësia juaj më e mirë. Në punë Hëna do ju mbrojë në çdo moment dhe do ju pengojë të gaboni. Për gjithçka do gjeni argumente bindëse. Shpenzimet e mëdha duhet t’i shmangni me çdo mënyrë sepse gjendja juaj financiare nuk do jetë e mirë.

Bricjapi

Ka mundësi të mos ju kushtoni shumë rëndësi detajeve të vogla gjatë kësaj dite dhe do e lini veten më të lirë. Nëse jeni në një lidhje, partneri do jetë shumë i dashur me ju dhe do ju përkëdhelë pafund. Të gjithë do ju kenë zili për dashurinë që do merrni gjithë kohës. Ju beqarët do pëlqeheni më shumë për entuziazmin, humorin dhe buzëqeshjen që keni. Do merrni më shumë ftesa për të dalë nga sa e kishit imagjinuar. Në punë mund të ndodhe një incident i vogël me një koleg, por pa shumë zhurmë do arrini ta zgjidhni shpejt. Në planin financiar do shpërblehen të gjitha sakrificat dhe përpjekjet që keni bërë për ta mbajtur situatën në kontroll.

Ujori

Dielli dhe Plutoni do ju bëjnë më optimistë gjatë kësaj dite dhe të gatshëm për të rimëkëmbur gjithçka që keni lënë pas dore. Ju të dashuruarit do keni një durim të jashtëzakonshëm dhe do përballoni edhe histerinë e partnerit. Për ju më ë rëndësishmja nga të gjitha është ekuilibri dhe harmonia. Deri në fund të ditës do e bëni të logjikojë edhe atë që keni pranë. Ju beqarët do jeni misteriozë dhe do keni shije të veçanta në dashuri. Nuk pritet ndonjë gjë e re për ju. Në punë do jeni profesionistë të vërtetë dhe nuk do ndaleni përballë asnjë lloj sfide. Për ju nuk do ketë asgjë të pamundur. Shpenzimet do i shtoni pak dhe buxheti mund te pësojë tronditje të vogla.

Peshqit

Frika nga rrëzimi do ju bëjë të kujdeseni për veprimet dhe fjalët gjatë kësaj dite. Nëse keni një lidhje do mateni disa herë para se ta kritikoni partnerin dhe para se t’i kërkoni diçka. Kthejeni njëherë vështrimin tek vetja dhe shihni sa keni bërë ju për atë. Mos përdorni as pretekste boshe si për t’u shfajësuar. Ju beqarët, nën ndikimin e Hënës do prisni momentin e duhur për t’u hedhur ne veprim dhe do arrini atë që doni. Puna nuk do ecë në mënyrën më të mirë të mundshme, megjithatë duke marrë masa situata mund të normalizohet shpejt. Buxhetin do e menaxhoni si duhet dhe nuk do shpenzoni me sy mbyllur.