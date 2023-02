Horoskopi 20 shkurt 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Java në vazhdim nuk parashikon gjëra të mira përsa i përket ndjenjave në përgjithësi. Ju ende keni dyshime për historinë që po jetoni, sepse nuk shihni ndonjë rrugëdalje në të ardhmen. Do të merrni lajme të mira. Java do vijojë me ulje-ngritje.

DEMI

Kjo java që do të jetoni do të jetë veçanërisht plot ngjarje të paktën deri të enjten. Përpiquni të mbani nën kontroll stresin dhe të mos derdhni frikën dhe nervozat tuaja mbi partnerin tuaj.

BINJAKËT

Java do jete shume pozitive sidomos ne dashuri pasi Venusi do jete pozitive. Çiftet do përjetojnë një erë të pazakontë pasioni. Për sa i përket punës priten kënaqësi të mëdha. Në mes të javës mund t’ju duhet të përballeni me disa ngjarje të papritura.

GAFORRJA

Ju presin ditë shumë pozitive. Ju do të keni yjet që do t’ju shoqërojnë për shtatë ditët e ardhshme. Lajme të vogla mund të vijnë në dashuri dhe në punë.

LUANI

Komplikimet në dashuri po theksohen për shkak të një Hëne që nuk premton. Mundohuni të shmangni debatet e pakëndshme me partnerin tuaj, pse të krijoni grindje?

VIRGJËRESHA

Do të jetë një javë e mbarë, gjatë orëve të ardhshme do të mund të shfrytëzoni sa më mirë mundësitë që do të keni. Për sa i përket punës, angazhimi juaj po shpërblehet dhe çdo sakrificë së shpejti do të shpërblehet mirë.

PESHORJA

Nuk jeni ende të sigurt se e dini se çfarë kërkoni në të vërtetë në dashuri, por sigurisht që ju duhet të përjetoni ndjesi më intriguese. Është koha të filloni të planifikoni disa udhëtime interesante. Diçka që ju argëton.

AKREPI

Marrëdhëniet sentimentale duhet të rikuperohen nga një periudhë vështirësie. Java do jetë monotone dhe do jeni shumë të ngarkuar me angazhimet tuaja por njëkohësisht do duhet të përpiqeni të mos e neglizhoni shumë partnerin.

SHIGJETARI

Marsi tranzit do të ndikojë në disponimin tuaj dhe kjo do të sigurojë që ju ta përballoni ditën me një ton të vendosur optimistë dhe optimist. Kujdes nga çdo mashtrim i vogël nga një person që e njihni shumë mirë.

BRICJAPI

Gjatë orëve të ardhshme do të mërziteni nga ata që ju mbushin me iluzione të rreme, por, për fat, jo gjithmonë u kushtoni shumë rëndësi fjalëve të tyre. Mundohuni të kaloni një javë të qetë edhe në dashuri.

UJORI

Gjatë javës që po fillon, do të alternohen ditë dhe ditë shumë të nxehta që do t’ju shohin të ndrydhur. Humori juaj do të luajë një rol themelor në marrëdhënie, si në dashuri ashtu edhe në punë.

PESHQIT

Gjatë javës që do të fillojë do t’ju duhet të kaloni pak kohë të lirë për të kaluar disa orë në shoqërinë e njerëzve tuaj të dashur. Gjithashtu përpiquni të gjeni kohë për partnerin tuaj.