Horoskopi i ditës, 25 mars 2024

DASHI

Java që fillon do të jetë një javë me fat për ju. Një nga më me fat të këtij viti. Në fakt, do të keni hënën në krah, e cila do t’ju sjellë shumë mundësi për të shfrytëzuar sa më shumë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 mars 2024), do të jeni pak nervozë gjatë javës për shkak të Marsit që do t’ju vërë në provë. Por të jeni të sigurt: Afërdita, sidomos nëse jeni beqarë, do ju bëjë të kaloni një fundjavë të këndshme.

BINJAKËT

Gjatë orëve të ardhshme të këtij muaji mars do të jeni ende pak të lodhur dhe fatkeqësitë e Venusit dhe Marsit sigurisht që nuk do t’ju ndihmojnë. Kështu që duhet të bëni pak durim…

GAFORRJA

Dashuria, falë Hënës dhe Venusit, do të jetë shumë pozitive për ju. Veçanërisht nga e hëna në të mërkurë. Por kujdes: duke nisur nga e enjtja do të ketë diskutime për t’u përballur. Mundohuni të qëndroni të qetë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 mars 2024), ju pret një javë me revolucione të mëdha në fusha të ndryshme të jetës suaj. Do ketë debate për të zgjidhur si në punë ashtu edhe me partnerin. Mundohuni të qëndroni të qetë.

VIRGJËRESHA

Afërdita do të vazhdojë t’ju vërë në provë gjatë orëve në vijim dhe do të krijojë disa probleme për marrëdhënien tuaj. Jini të durueshëm dhe kërkoni dialog me partnerin tuaj.

PESHORJA

Kushtojini vëmendje të veçantë të martës, të mërkurës dhe të enjtes… Hëna do të jetë armiqësore ndaj jush. Lehtësia duke filluar nga e premtja. Guxim.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 mars 2024), më në fund do të prekeni nga një kalim i këndshëm i Venusit, i cili do t’ju dhurojë disa ditë të bukura, veçanërisht gjatë fundjavës.

SHIGJETARI

Jini të kujdesshëm dhe të durueshëm gjatë së hënës (25 mars 2024) dhe të martën. Por kujdes: gjatë gjithë javës do të ketë çështje për të zgjidhur për shkak të Venusit në kundërshtim me ju. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të ftohtë.

BRICJAPI

Dashuria do të vazhdojë të jetë vërtet fantastike gjatë orëve të ardhshme në këtë fund të muajit mars. Për sa i përket punës, yjet do ju ndihmojnë të zgjidhni disa çështje të pazgjidhura.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 25 mars 2024), me Merkurin në lidhje gjatë javës që do t’ju çojë gjithnjë e më tej në pranverë, mund të prisni disa surpriza të këndshme për t’i shijuar në maksimum.

PESHQIT

Me Venusin në lidhje mund të keni disa takime të këndshme gjatë javës në fund të marsit që fillon në këtë kohë. Hapuni me të tjerët. Mundohuni të shikoni përreth me një zemër të hapur dhe një kokë mbi supet tuaja.