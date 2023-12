Horoskopi Ditor: Çfarë ju pret këtë të mërkurë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo e mërkurë është shumë sfiduese si nga pikëpamja emocionale ashtu edhe nga ajo praktike, por mos u dekurajoni. Për sa i përket punës, shtrëngoni, pushimet janë afër.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Nuk jeni plotësisht të kënaqur në dashuri, por duhet të përpiqeni të kuptoni se ku është problemi. Në punë është një nga ato ditët ku çdo gjë duket se po shkon keq, tregoni gjithë durimin tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Është më mirë të mos e humbni durimin nëse nuk e keni ende të dashurin dhe punën e ëndrrave tuaja. Duhet të ndërtojmë rrugët hap pas hapi dhe për momentin, të shijojmë pushimet. Mos u dëshpëroni, puna do ju bëjë shoqëri edhe gjatë pushimeve.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Keni kujdes në dashuri sepse ka pak pakënaqësi. Në punë jeni të respektuar nga të gjithë, vazhdoni kështu. Demonstroni vlerën tuaj dhe sigurohuni që besimi i vendosur tek ju të shpërblehet dhe meritohet gjithmonë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në këto ditë ajo që dukej thjesht një miqësi mund të shndërrohej në diçka më shumë. Në punë duhet t’i kushtoni vëmendje kolegëve.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri ka disa dyshime, por duhet të kuptoni sa më shpejt për kë rreh zemra juaj. Në punë nuk është dita më e mirë por nga kjo e mërkurë do jetë më mirë. Do të rifilloni bisedat që u pezulluan dhe u lanë me faj përgjysmë. Do të shihni që shumë gjëra rregullohen më shpejt se sa pritej.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ka ardhur koha për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Ju nuk jeni të kënaqur me atë që keni dhe synoni të bëni një ndryshim në jetën tuaj nga çdo këndvështrim. Në punë, mos u mbyllni, por jini të hapur për diskutim me të tjerët.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Nuk duhet të rrezikoni të humbisni veten në dashuri. Jeni pak të stresuar në punë por pushimet tuaja të merituara do të vijnë së shpejti. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri do të nisë një fazë e re ndryshimesh. Në punë duhet të vendosni se çfarë do të bëni vitin e ardhshëm. Nga ana tjetër, duhet të jemi largpamës dhe të mos presim momentin e fundit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Tani për tani jeni në një fazë verifikimi të ndjenjave dhe në punë prisni të merrni përgjigje. Ju nuk jeni të kënaqur me të tashmen tuaj, atëherë angazhohuni për të përmirësuar të ardhmen. Gjërat e mira nuk ndodhin kurrë vetëm apo rastësisht.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Nuk jeni shumë të kënaqur me jetën tuaj private, ka diçka për të rishikuar. Në punë së shpejti do të merrni një propozim mjaft interesant. Nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi, sigurohuni që të ndryshoni letrat në tavolinë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Për ju dashuria është gjithmonë më e rëndësishme se karriera, ndaj shijoni këto ditë festive me njerëzit që doni më shumë. Në punë jeni duke kaluar nëpër ndryshime.