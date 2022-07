Horoskopi 20 Korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Dashi im i dashur, për sot, e mërkurë, me kundërshtimin e Diellit dhe Plutonit, prisni shumë vështirësi dhe paqartësi përsa i përket familjes dhe shtëpisë. Mos i shtyni situatat por gjithashtu mos lejoni që njerëzit e së kaluarës t’ju tërheqin poshtë dhe të lëndohen.

Nëse jeni të fejuar, kërkoni nga partneri siguri, stabilitet dhe besim. Megjithatë, për ta arritur këtë nuk Nëse jeni beqar, fokusoheni tek një person që tashmë ka treguar interes për ju, qoftë edhe në mënyrë indirekte, dhe përpiqeni t’i jepni një shans.

Thuaj po, ideve të reja në para dhe karrierë, zgjidhjet dhe favoret, do të shihen përmes ndryshimeve dhe jo përmes goditjeve.

Demi

Flisni më pak dhe dëgjoni më shumë nëse doni të shmangni humbjet. Me Hënën e shenjës së Demit, nevoja emocionale e ditës është ruajtja e ekuilibrit dhe shijimi i momenteve me njerëzit e dashur.

Pasioni dhe këmbëngulja karakterizojnë dashurinë sot për ju. Nëse jeni beqarë, kënaqeni me pushtimet, fansat dhe sukseset e pafundme në dashuri! Flirto dhe thuaj po njohjeve të reja. Vetëbesimi juaj ju ndihmon të përmbushni qëllimet tuaja të dashurisë.

Mundohuni që sot të mos shkaktoni tensione në mjedisin tuaj profesional, thjesht për arsye dominimi apo dukshmërie. Në planin financiar shmangni blerjet e mëdha, pasi me shumë mundësi do të pendoheni më vonë.

Binjakët

Gjatë kësaj dite kërkohet maturi fjalësh dhe vendimesh. Përpara ju presin surpriza të këndshme: një udhëtim romantik, takime interesante, blerje të suksesshme. Ju mund të mbështeteni në bujarinë e miqve dhe fansave, lejoni vetes të shijoni një qëndrim të këndshëm.

Gaforrja

Në këtë ditë çdo situatë konflikti është e padëshirueshme. Në mënyrë të papritur për veten tuaj, ju mund të bëheni një personalitet popullor, një ikonë e vërtetë e stilit. Mos dyshoni në shijen tuaj, shkoni në pazar dhe merrni një gardërobë të re, zgjedhja juaj do të jetë jashtëzakonisht e suksesshme.

Luani

Dita karakterizohet nga një rrjedhë e ngadaltë e punëve. Përshtatuni me komunikim konstruktiv, kontrolloni emocionet tuaja dhe mos nxitoni në përfundime. Nëse përjetoni dobësi, ankth ose acarim, zëvendësoni stërvitjen e forcës me ushtrime relaksimi. Nëse jeni të shqetësuar për mungesën e privatësisë personale, harroni të gjitha shqetësimet. Përpara ju presin surpriza dhe takime të këndshme. Sidoqoftë, mos harroni për pamjen tuaj, mbani mend se ata takohemi me rroba. Përditësoni veshjet tuaja, blini veshje të bukura.

Virgjëresha

Dita kontribuon në zgjidhjen paqësore të të gjitha situatave. Edhe në rast konflikti të rëndë, nuk duhet të përdorni ofendime, aq më pak dhunë fizike. Fjalët tuaja mund të mos gjejnë përgjigje në zemrat e fëmijëve, shtyni masat edukative në një kohë më të favorshme. Kur merrni vendime, jini origjinal, ju meritoni të drejtën të keni mendimin tuaj. Mos ia mohoni vetes kënaqësitë e vogla, as ato të mëdha: shkoni në një udhëtim, përditësoni plotësisht veshjet tuaja.

Peshorja

Me shumë mundësi, nuk do t’ju duhet të lodheni me ngarkesa të tepërta, por do të jeni në gjendje të pushoni pak dhe të rikuperoheni. Tani më mirë të mos ndërhyni në rrjedhën natyrore të ngjarjeve. Përpara vjen një kohe shumë të mundimshme, kështu që ka kuptim të përmbaheni nga iniciativat. Gatishmëria për veprim është çelësi i një të ardhmeje të suksesshme.

Akrepi

Të gjithë rreth jush duhet të jenë të vetëdijshëm për shkallën e rëndësisë suaj. Mundohuni ta kaloni këtë ditë në një atmosferë të relaksuar, mundësisht vetëm me veten. Bëni diçka të dobishme, për shembull, rregulloni një apartament. Nuk është e nevojshme të filloni një rinovim madhështor, mund ta rifreskoni paksa brendësinë.

Shigjetari

Do të keni bashkëpunim të suksesshëm në të gjitha fushat e jetës. Mundohuni të arrini mirëkuptim të ndërsjellë me kolegët: konsultohuni në mënyrë aktive me ta për të gjitha çështjet. Hëna në Dash forcon kokëfortësinë, impulsivitetin, prandaj mos u drejtoni metodave represive të edukimit, mësoni të angazhoheni në dialog. Yjet këshillojnë të mendoni se sa të sigurt ndiheni në vendin tuaj të punës. Ndoshta duhet të konsideroni një ofertë më të mirë ose t’i kujtoni menaxhmentit arritjet tuaja.

Bricjapi

Kjo ditë ndihmon për të arritur mirëkuptimin e ndërsjellë midis njerëzve, edhe në rast të një konflikti të zgjatur. Sidoqoftë, obsesioni i tepërt mund të trembë një partner të mundshëm, do të jetë më mirë nëse i besoni fatit. Yjet nuk përjashtojnë ndryshimet që lidhen me aktivitetet tuaja profesionale. Mos kini frikë të merrni vendime, jini këmbëngulës: angazhohuni në dërgimin e një CV, regjistrohuni për një intervistë pune.

Ujori

Me shumë mundësi, përpjekjet tuaja nuk do të sjellin rezultatin e duhur. Hëna në Dash i bën njerëzit kokëfortë dhe të vështirë. Mendoni se si të filloni më mirë një bisedë për të arritur zemrën e një partneri. Yjet nuk përjashtojnë ndryshimet në fushën profesionale. Nëse dëshironi të mësoni një specialitet të ri ose të gjeni një burim shtesë të ardhurash, veproni dhe mos nxitoni të hiqni dorë.

Peshqit

Marrëdhëniet tuaja të gabuara pasionante dhe egoizmi do të kthehen kundër jush. Mos i detyroni situatat. Mundohuni të jeni më të përgjegjshëm, serioz dhe të sinqertë kur bëhet fjalë për romancën tuaj. Nëse jeni beqarë, ju pëlqejnë takimet dhe flirtimi, por bëni gabime komunikimi dhe thoni mjaft gënjeshtra që nuk mund të fshihen sot.

Komunikimi i duhur dhe idetë tuaja të admirueshme do t’ju çojnë drejt suksesit profesional. Shpenzimet që lidhen me një makinë apo transport ka të ngjarë të lindin sot.