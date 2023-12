Fat, para dhe dashuri! 2024 është padyshim viti i këtyre 2 shenjave të Horoskopit

Jupiteri njihet në astrologji si një planet që sjell shumë përfitime. Fuqia e tij lidhet me fatin, zgjerimin, energjinë në rritje dhe “spërkat” me pluhur zanash secilën shenjë ku kalon.

Që nga 16 maji, shenja e bekuar me fuqinë e Jupiterit ka qenë Demi, ku do të qëndrojë deri më 25 maj 2024. Pastaj, Jupiteri do të zhvendoset te Binjakët për pjesën tjetër të vitit. Pra, nëse jeni Demi ose Binjakët në horoskop, Susan Miller thotë se viti 2024 do të jetë viti juaj me fat; mund ta konsideroni si një “vit të smeraldë”.

“Nëse jeni duke punuar shumë dhe duke marrë vendime të ndërgjegjshme, atëherë ky është një vit me shpërblime dhe përparime të jashtëzakonshme,” thotë Susan.

Gjëja kryesore që duhet të bëni, sipas Miller, është të bashkëpunoni me universin. Nuk mund të ulesh dhe të presësh që të vijë fati. Pra, ju duhet të përpiqeni ta vendosni veten në vendin e duhur, në kohën e duhur. Duhet ta shfrytëzoni këtë mundësi, sepse Jupiteri do të vendoset sërish në shenjën tuaj pas 12 vitesh.

Për Demin, në veçanti, mund të vëreni se disa nga farat që keni mbjellë gjatë vitit të kaluar do të fillojnë të mbijnë. Për Binjakët, nga ana tjetër, do të takoni shumë njerëz që do të jenë të gatshëm t’ju ndihmojnë të ecni përpara.

Mbështetuni te pikat tuaja më të forta: komunikimi, përshtatja dhe humori.