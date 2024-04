Ditë të mira po vijnë! Tri shenjat e Horoskopit që do të shohin përmirësim në lidhjen e tyre

Ndryshime priten në marrëdhëniet afatgjata nga data 9-11 prill 2024. Pra, nëse doni ta çoni marrëdhënien tuaj në një nivel tjetër ose të filloni diçka të bukur dhe seriozisht, kjo kohë është ideale.

Kjo energji e Demit është kaq intime dhe e ëmbël. Është pikërisht lloji i shtysës që na nevojitet nëse duam të bëhemi emocional dhe t’i tregojmë personit tjetër se jemi në marrëdhënie me gjithë qenien tonë. Nuk ka asnjë sjellje joserioze këtë javë. Edhe pse Hëna në Dem ka të bëjë me ëmbëlsinë dhe butësinë, jeni ende shumë seriozë për të ardhmen tuaj së bashku.

Nëse i përkisni një prej shenjave të mëposhtme, përfitoni nga kjo energji.

Luani

Flirtimi i gjallë është elementi juaj dhe gjatë kësaj kohe ju do t’i tregoni partnerit tuaj anën tuaj lozonjare dhe serioze. Mund të mos jeni me pushime, por do të jeni në gjendje të relaksoheni dhe të argëtoheni në marrëdhënien tuaj. Ndjenja se gjithçka do të jetë mirë ju pushton dhe tani e kuptoni se çfarëdo që të ndodhë do të keni vendin ku ndiheni të sigurt: shtëpinë tuaj.

Bricjapi

Nëse ka një gjë që mund të thuash, është se padyshim që ke bërë të gjitha gjërat e duhura për të mbajtur gjallë dhe mirë marrëdhënien në të cilën je. Gjatë kalimit të sotëm të Hënës në Dem, më në fund ndjeni se e gjithë puna juaj e palodhur po jep rezultat dhe se pavarësisht vështirësive dhe pengesave keni arritur të jeni bashkë dhe ta përballoni jetën me optimizëm. Ju e dini se si ta mbani marrëdhënien gjallë dhe jeni të gatshëm ta bëni atë me energji dhe vëmendje.

Ujori

Kjo javë është koha e duhur për të bërë më të mirën duke e ditur se ju dhe partneri juaj romantik jo vetëm që keni kaluar një kohë të mirë, por se po kaloni më mirë nga sa keni pritur ndonjëherë. Për një kohë të gjatë ju jeni kapur pas mendimit se dashuria nuk është aq e rëndësishme sa keni arritur të besoni se ajo nuk ka asnjë rol në jetën tuaj. Ditët në vijim ndiheni ngrohtë dhe të dashur, dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, keni dikë me të cilin të ndani këtë ndjenjë të bollshme. Ndihet mirë të jesh i dashuruar dhe gjatë Hënës në Dem ndjenja është intensive dhe e në gjendje për të qëndruar.