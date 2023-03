A ju dobëson vërtetë uji me limon?

Një nga pijet më të njohura në mesin e atyre që e dashurojnë palestrën: kjo është arsyeja pse ju duhet të pini ujë me limon çdo ditë!

Një pije freskuese dhe e shkëlqyeshme për shëndetin: limoni është i pasur me lëndë ushqyese dhe i jep trupit shumë përfitime, prandaj ju duhet të pini ujë me limon çdo ditë.

I përshtatshëm për çdo lloj sezoni, të nxehtë ose të ftohtë, zakonisht pijeni pas mëngjesit. Një gabim që shumë njerëz bëjnë, për shembull, është pikërisht ajo e konsumit të pijeve para mëngjesit: është shumë e gabuar, sepse limoni mund të irritojë stomakun, veçanërisht nëse ka pH shumë të acidit. Pra, këshilla është që ta pini pak pas vaktit pa e mbingarkuar atë! Le të gjejmë 5 arsyet pse duhet të pini ujë dhe limon çdo ditë.

Lufton sëmundjen sezonale. Uji dhe limoni ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve sezonale falë vitaminës së plotë që limoni ka si agrum. Ky është një nga mjetet më të përhapura për të forcuar sistemin imunitar duke rritur mbrojtjen e tij.

Redukton dhimbjet e kockave. Përveç vitaminës C, limoni është i pasur me kalcium që është i përsosur për shëndetin e kockave. Kjo është arsyeja pse të konsumuarit e ujit me limon mund të jetë shumë i dobishëm për ata që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve! Me një terapi prej rreth tre javësh, gjithçka mund të kthehet në vendin e vet.

Parandalon diabetin. Kjo pije ka fuqinë për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak. Kjo është arsyeja pse është e madhe mundësia për parandalimin e diabetit nga momenti që zvogëlon indeksin e glicemisë!

Ndihmon tretjen. Nëse pihet pas ngrënies, sidomos uji i nxehtë dhe limoni mund të nxisin tretjen falë pranisë së acidit citrik!

Ju bën të humbisni peshë. Natyrisht ne nuk po flasim për një pije të mrekullueshme, por nëse kombinohet me një dietë të përshtatshme dhe me aktivitet të vazhdueshëm fizik, kjo ju lejon të humbni peshë duke qenë një pije që djeg yndyrë. Për më tepër, ajo jep një ndjenjë të ngopjes, prandaj është më mirë të rregullojmë ndjenjën e urisë.