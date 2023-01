A duhet të hamë më shumë mish në dimër?

Kur jashtë është ftohtë dhe temperaturat bien nën zero gradë Celsius, shpesh mund të shërbejë si një instinkt për të kërkuar porcione ushqimi më të bollshme dhe me kalori, veçanërisht ato me mish, në përpjekje për t’u ngrohur. Pyetja është, a është kjo e saktë?

Sipas Signa Svanfeldt, krye nutricioniste në aplikacionin e ushqimit të shëndetshëm Lifesum, ne fakt djegim më shumë kalori në dimër. “Ne shpenzojmë pak më shumë energji kur jemi të ftohtë, sepse trupi ynë përdor më shumë energji për t’u ngrohur. Në të kundërt, në një klimë të ngrohtë me temperatura të larta, ne mund të ndihemi më të disponuar për ushqime më të lehta”, tha ajo për HuffPost. Ajo thekson se mund të ndjejmë edhe dëshirën për të ngrënë më shumë ushqim të nxehtë sesa ushqime më të lehta si sallata, sanduiçe dhe fruta. Swanfeldt shton se hulumtimet e mëparshme nga viti 2021 treguan se metabolizmi ynë përshpejtohet kur është më ftohtë, “ndërsa dëshira jonë për të ngrënë gjithashtu rritet në krahasim me një klimë më të ngrohtë”. “Ne nuk duhet të bëjmë ndonjë ndryshim drastik, megjithëse mund të jetë e mençur të dëgjoni sinjalet e urisë së trupit tuaj dhe të siguroni energji të mjaftueshme dhe një shpërndarje të ekuilibruar të makronutrientëve,” shpjegon ajo dhe sugjeron ushqime të balancuara dhe të ngrohta me shumë proteina, fibra dhe yndyra të pangopura. Karbohidratet komplekse janë gjithashtu ideale sepse kërkojnë më shumë energji për t’u tretur. “Nëse keni ndonjë objektiv për peshën, do të ishte e mençur të gjurmoni marrjen e kalorive për t’u siguruar që po merrni mjaftueshëm, por gjithashtu për t’u siguruar që po qëndroni brenda nevojave tuaja për të shmangur të hani më shumë seç duhet për shkak të urisë së shtuar”, shpjegon Swanfeldt. Pra, pse ndihemi kaq të uritur nëse nuk kemi vërtet nevojë për kaq shumë ushqim shtesë? Një artikull i publikuar nga “The Guardian” sugjeron se mund të lidhet me serotoninën, dobësimin e dritës së diellit që do të thotë se ne përpiqemi të gjejmë burime të tjera lumturie, të cilat mund t’ju çojnë në zakone që lidhen me marrjen e ushqimit. Rrezet e diellit nxisin një hormon që stimulon melanocitet, të cilat mund të shtypin urinë, zvogëlimi i numrit të orëve të ditës mund të rrisë më pas urinë dhe oreksin. Ekspertët rekomandojnë t’i përmbaheni marrjes dietike brenda një periudhe 12-orëshe, megjithëse kjo nuk është e mundur për të gjithë, por ndihmon në “optimizimin” e sheqerit në gjak. Gjithashtu është më mirë të mos hani vonë natën, por të bëni një shëtitje pas darkës./kp/