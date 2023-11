3 shenjat e Horoskopit që mund ta ndjejnë lajmin e keq përpara se të ndodhë

Jo të gjitha shenjat e zodiakut janë të mira me emocionet.Të qenit intuitiv nuk është cilësi e të gjithëve. Ka shumë pak njerëz që janë aq të mirë në të sa mund të jetë surreal.Këto janë shenjat më intuitive:

Akrepi

Kjo është një shenjë e dukshme e zodiakut me një radar të fortë kur bëhet fjalë për të ndjerë lajme të këqija. Thuhet se Akrepat janë fëmijët e botës së krimit. Ata nuk mund të mashtrohen. Ata janë shumë të vetëdijshëm për rrethinën e tyre. Ata duan të zbulojnë të vërtetat e fshehura. Shumica e njerëzve i shohin shpirtrat e Akrepit gjithashtu shumë frikësues. Edhe nëse nuk u tregoni atyre se diçka nuk është në rregull, ata do ta kuptojnë atë dhe do të kuptojnë rrënjët e asaj që po ndodh.

Peshqit

Njerëzit e peshqve shpesh konsiderohen magjikë. Planeti i tyre sundues është Neptuni i cili kontrollon ëndrrat, imagjinatën dhe mendjen nënndërgjegjeshëm të tyre. Ata ndjejnë gjithçka që mund të jetë e frikshme për ta. Ata janë super intuitiv dhe të lidhur mirë me mjedisin e tyre. Ata supozohet se janë të humbur shumicën e kohës, por realiteti është se ata janë të vetëdijshëm për atë që po ndodh dhe shumë përpara jush.

Gaforrja

Kjo shenjë e zodiakut është shumë e ndjeshme dhe aftësia e tyre për të qarë aq lehtë bëhet e bezdisshme për shumë njerëz, por ky fëmijë hënor është shumë i hapur ndaj mjedisit rreth tyre. Nëse dikush dëshiron t’i afrohet me ndonjë lajm të keq, është e mundur që ai/ajo ta ketë ndjerë këtë para se t’ia thoni ju. Fatkeqësisht ose për fat të mirë, ata janë të talentuar me këtë aftësi për të qenë në gjendje të ndiejnë emocionet e dikujt nga larg përpara se të fillojë një bisedë.