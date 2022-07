Mos i lini t’ju mashtrojnë! Truke të provuara për të njohur lehtësisht mjaltin e vërtetë

Mjaltin e rremë mund ta hasni shpesh në dyqane dhe në treg.

Mjalti i vërtetë, i bërë në shtëpi është një thesar i shëndetit dhe duhet të mbani gjithmonë të paktën disa kavanoza në shtëpi.

Megjithatë, nëse nuk keni një furnizues të verifikuar, ju jeni duke u përballur me një problem të madh në dyqan apo treg.

Ju duhet të mësoni se si të dalloni se cili mjaltë është fals dhe cili jo.

Ekzistojnë dy lloje të mjaltit të rremë. E para është një përzierje e mjaltit të vërtetë me sheqer , panxhar ose shurup orizi. Lloji i dytë nuk ka të bëjë me mjaltin, sepse është një përzierje e përftuar nga uji, sheqeri dhe pluhuri kristalor i pangjyrë i përftuar nga shkëmbinjtë dhe boja. Mjaltë të tillë gjenden shpesh në tregun evropian.

Si ta njohim mjaltin e vërtetë?

Mjalti i vërtetë, natyral nuk ngjitet. Pra, kur e përhapni me gishta, nuk duhet të ngjitet sepse kjo tregon se përmban sheqer ose ëmbëlsues artificialë.

Mund ta provoni edhe me ujë. Vendosni një lugë mjaltë në ujë. Nëse ai zhytet në fund dhe qëndron atje, atëherë gjithçka është në rregull me të. Mjalti i rremë do të fillojë të tretet menjëherë, domethënë do të përzihet me ujë, shkruan albeu.com.

Mjalti i vërtetë kristalizohet pas një kohe, mjalti i rremë jo.

Lyejeni pak pambuk në mjaltë dhe ndizni, do të digjet nëse mjalti është i vërtetë.

Hidhni një pikë mjaltë në gishtin tuaj. Mjalti i vërtetë dhe i pastër do të qëndrojë në një vend, ndërsa mjalti i rremë do të fillojë të pikojë shpejt poshtë gishtit tuaj.

Ngrohni pak mjaltë në mikrovalë në temperaturë të lartë, mjalti natyral do të karamelizohet, mjalti i rremë do të jetë plot me flluska.

Vendosni pak mjaltë në letër, nëse është i vërtetë, nuk do ta shpojë letrën, sepse mjalti nuk përmban ujë.

Vendosni pak mjaltë pranë milingonave, nëse ato e anashkalojnë, atëherë keni mjaltë të vërtetë në duart tuaja. /albeu.com/