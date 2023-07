Zjarret katastrofike në Algjeri, humbin jetën 34 persona

Të paktën 34 persona, duke përfshirë 10 ushtarë, humbën jetën si pasojë e zjarret që përfshinë Algjerinë verilindore gjatë ditëve të fundit.

Ministria e Brendshme ka konfirmuat se për shkak të zjarreve të rëna gjatë ditëve të fundit në rreth pesëmbëdhjetë prefektura në pjesën verilindore të vendit kanë humbur jetën 34 persona dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur.

Wildfires raging across Algeria during a blistering heatwave have killed more than 30 people and forced mass evacuations, the government said

