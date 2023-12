Zgjedhjet në Serbi, shqiptarët garojnë me dy lista të ndara

Ditën e sotme, do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, në të cilat shqiptarët e Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, do të marrin pjesë me dy lista.

“Beteja politike e shqiptarëve vazhdon-Shaip Kamberi” udhëhiqet nga Shaip Kamberi, ndërsa “Alternativa Demokratike Shqiptare-Lugina e Bashkuar”, shprehet Shqipërim Arifi.

Komisioni Republikan Zgjedhor (KRZ) i Serbisë, ka njoftuar se në zgjedhje të drejtë vote kanë 6 milionë e 500 mijë e 666 qytetarë.

Kryetari i KRZ-së, Vladimir Dimitrijeviç, tha se zgjedhjet do të monitorohen nga një numër rekord i vëzhguesve vendas dhe të huaj.

“5587 vëzhgues do të monitorojnë zgjedhjet për deputetë. Këto janë nëntë shoqata vendase, 25 organizata ndërkombëtare dhe vende të huaja”, tha kreu i KRZ-së.

Kur bëhet fjalë për vëzhguesit e huaj, Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut posedon 255 pej tyre.

“Është edhe Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore, pastaj Asambleja Parlamentare e OSBE-së, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi, Parlamenti Evropian, pastaj ambasadat e Norvegjisë, Zvicrës, Holandës e shumë të tjera”, njofton KRZ.

Të gjithë vëzhguesit do të kenë mundësi të japin komentet e tyre, për të gjitha parregullsitë e vërejtura në procesverbalet e vëzhgimit të zgjedhjeve sipas vendvotimeve.

Zgjedhjet parlamentare në Serbi, do të mbahen pak më shumë se një vit e gjysmë pas zgjedhjeve të mëparshme parlamentare.

Këto do të jenë zgjedhjet e katërta të jashtëzakonshme parlamentare, që nga ardhja në pushtet e Partisë Progresive Serbe në vitin 2012.