Zbulimi i madh i teleskopit James Webb, shenja uji në një kometë të sistemit diellor

Astronomët përdorën teleskopin hapësinor James Webb për të vëzhguar një kometë të rrallë në sistemin tonë diellor, duke bërë një zbulim të madh shkencor.

Botuar në revistën Nature, një ekip kërkimor prezanton zbulimin e një komete të rrallë që lëviz në rripin kryesor asteroid të sistemit tonë diellor, i cili shtrihet midis Marsit dhe Jupiterit. Teleskopi ishte në gjendje të zbulonte gazin e prodhuar nga lëvizja e kometës së quajtur Comet 238P/Read dhe që shoqëronte shkëmbin hapësinor.

Zbulimi është shumë i rëndësishëm për dy arsye. Së pari sepse është hera e parë që prania e gazit është regjistruar drejtpërdrejt në një trup në brezin kryesor asteroid të sistemit tonë diellor dhe së dyti sepse ky gaz përbëhet nga avujt e ujit. Zbulimi është domethënës pasi tregon se uji në sistemin e hershëm diellor mund të ishte ruajtur si akull në brezin kryesor të asteroidëve dhe kështu forcon teorinë e origjinës hapësinore të ujit të Tokës.

Origjina e ujit që ekziston në Tokë është një temë e përhershme e hulumtimit me komunitetin shkencor që ende nuk ka rënë dakord se si dhe çfarë është krijuar me teori të ndryshme që kanë bërë pamjen e tyre dhe me studime të reja që vazhdimisht bëjnë pamjen e tyre duke mbështetur njërën ose tjetrën. teorisë ose duke shtuar elemente të reja në to. Teoria e pranuar nga shumica e komunitetit shkencor për origjinën e ujit të planetit tonë është ajo e transportit të tij me asteroidë dhe kometa që bombarduan Tokën në periudhën e parë të ekzistencës së saj.

Një gjetje e dytë e studimit është mungesa e dioksidit të karbonit rreth Kometës 238P/Read, e cila është po aq interesante, nëse jo më shumë, sesa prania e ujit sipas studiuesve.