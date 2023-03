Teleskopi “James Webb” zbulon planetin gjigant 40 vite dritë nga Toka

Teleskopi James Webb ka bërë një arritje të madhe, pasi ka zbuluar një planet gjigant, i cili ka dy diej dhe është 40 vite dritë nga Toka, ndërsa rrotullohet në një distancë të madhe nga yjet e tij.

“VHS 1256 b është rreth katër herë më larg nga yjet e tij sesa Plutoni nga Dielli ynë, duke e bërë atë një objektiv të shkëlqyer për Webb”, vuri në dukje studiuesja e Universitetit të Arizonës, Brittany Miles, i cili mori pjesë në studim.

“Kjo do të thotë që drita e planetit nuk përzihet me dritën e yjeve të tij”, shtoi ajo.

Pause. Rewind. @NASAWebb may have found sand particles in the atmosphere of planet VHS 1256 b, which orbits a pair of stars 40 light-years away. Webb also detected water, carbon monoxide, and methane. Get the gritty details: https://t.co/nP827gQKYW pic.twitter.com/0CZxA9Doxw

— NASA (@NASA) March 22, 2023