“Zbërthehet” prifti: Jam gay

Në një video në rrjetet sociale, ish-prifti Andreas Konanos ka ndarë me miqtë e tij online se është homoseksual.

“Është e thjeshtë, edhe nëse duket e ndërlikuar.

Është njerëzore, edhe nëse e quajnë monstruoze.

Është e vërteta e shumë njerëzve në planetin tonë, edhe nëse disa të tjerë e quajnë “anomali”.

Është ajo që është!

Domethënë një realitet që vlen.

Dhe secili le të thotë mendimin e tij të hulumtuar apo fanatik.

Jeta nuk futet në kallëpe dhe kuti, sado që kjo të lejon një goditje “dinjitoze”, duke na shpëtuar nga ankthi i ekzistencës dhe rreziqet e guximshme që kërkojnë ndryshim dhe “pendim” të vërtetë = ndryshim mendjeje.

Jeta është misterioze, e paparashikueshme dhe e bukur në shumëllojshmërinë dhe diversitetin e saj të pafund, pa na pyetur nëse jemi dakord me planet e saj “të çmendura”.

Gjithçka kërkon një luftë për zhvillim dhe pjekuri, për pranim dhe unitet.

Sigurisht që ne të gjithë përshtatemi në këtë tokë.

Nën guaskën e saj, e vetmja gjë e sigurt.

Qoftë e mbushur me dashuri, respekt dhe harmoni bashkëjetesa jonë në sipërfaqen e saj!

Na përfiton të gjithëve!

Unë jam mirënjohës që ka ardhur koha për të realizuar këtë video, duke zbuluar, sa më sinqerisht të mundem, të vërtetën time personale!

Dhe është prekëse që, edhe pas këtij zbulimi, ka ende kaq shumë njerëz të mrekullueshëm rreth meje, si ti, që vazhdojnë të më duan dhe të jenë në jetën time!

Kjo lidhje e vërtetë shpirtërore dhe miqësi e sinqertë është një nga gjërat më të bukura që mund të përjetojmë në këtë tokë.

Këtyre njerëzve i drejtohem dhe i falënderoj me gjithë zemër.

Të tjerët, po aq njerëz të mrekullueshëm sa ata, kanë arsyet e tyre për të luftuar.

Unë i kuptoj dhe i respektoj.

Por mos kini frikë! Ata nuk janë në rrezik!

Jeta është e shkurtër, vetëm disa dekada të tjera.

Lëreni secilin të shkojë në rrugën e tij, duke parë veten, duke u fokusuar në atë që do dhe duke u shoqëruar me ata me të cilët rrinë dhe ndihen rehat.

Kjo është ajo që kam bërë vitet e fundit.

Por prandaj çdo gjë që del mes nesh, si trung, në fund të fundit është edhe “krejt e bukur” edhe krejtësisht e vërtetë.

Gjithë ajo Dashuri, Dritë dhe Lidhje.

Është kaq e mrekullueshme të duash të vërtetën e çdo miku që ke, dhe jo vetëm dritaren, profilin dhe kamuflimet e ndryshme që përdorin për shkak të frikës, turpit dhe për arsye “mbijetese” sociale.

Kjo e vërtetë është gjëja më çliruese, më shëruese dhe më jetëdhënëse!

Kjo është ajo që meritoj, dhe ju, dhe të gjithë ne!

Është, mund të them, destinacioni dhe misioni ynë!

Faleminderit!

Andreas Konanos ka lindur në Mynih në vitin 1970. Ai vjen nga Janina, jeton në Mynih dhe që nga viti 1977 në Athinë. Liceun klasik e kreu në Peristeri dhe studioi teologji në Athinë.

Në vitin 2006 nis emisionin “Pasazhe të padukshme” në radiostacionin e Kishës së Pireut. Kjo u bë një rast për të pranuar ftesa për fjalime në shumë qytete të Greqisë, Qipros dhe Amerikës.

Në vitin 2020, me një postim në llogarinë e tij personale në Facebook , Andreas Konanos bëri të ditur se kishte dhënë dorëheqjen nga priftëria pasi kishte dorëzuar dorëheqjen në Kryedioqezën e Shenjtë të Athinës.