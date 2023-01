Zbardhen diskutimet në mbledhjen e grupit të PS, Rama vlerëson performancën e Spiropalit, rezerva për Xhaçkën

Sot në orën 16:00 nis sesioni i ri parlamnetar, ndërkohë që kryeministri Edi Rama ka mbledhur tashmë grupin e PS.

Mësohet se në mbledhje ka qenë i pranishëm dhe deputeti i qarkut Shkodër Agron Çela, i cili la partinë e Ilir Metës dhe iu bashkua PS-së.

Burime me dije se Rama ka qenë kritikë me ministrat e deputetët, të cilët i kritikoi për mungesa në komisione duke pamundësuar herë pas here mbledhjet.

Rama ka vlerësuar sipas raportit, përformancën e Elisa Spiropalit, kreu i qeverisë ka patur rezerva për ministren Xhacka.

Gjithashtu kritika ka patur edhe për efektivë të policisë, të cilët sipas Ramës marrin para për të ndërtime pa leje.