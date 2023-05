Vrau 8 persona dhe plagosi 14 të tjerë, shokon 21-vjeçari serb: Isha i nënçmuar

Mladić UB, 21-vjeçari, i cili dyshohet se ka vrarë 8 persona dhe plagosi 14 persona natën mes 4 dhe 5 majit në fshatrat Malo Orašje dhe Dubona afër Mlladenovacit, ka deklaruar, siç ka mësuar Kurir, se e kupton vrasësin 13- vjeçar nga shkolla fillore “Vladislav Ribnikar”, i cili vetëm një ditë para tij vrau 8 bashkëmoshatarë dhe një roje të shkollës.

Burimi i Kurir zbulon gjithashtu se UB “u përpoq të tregonte humanizëm dhe vetëdijen se ai dhe djali nuk bënë asgjë të mirë, por ai nuk dukej sikur ndjeu vërtet një grimë pendimi”.

“Nuk jam frymëzuar nga krimi që ka ndodhur një ditë më parë në Beograd, as nuk ka qenë motivi im për të qëlluar njerëzit në Mlladenoc. E ndoqa atë që ndodhi një ditë më parë në Beograd, ajo që bëri ai djali ishte e keqe, por mund ta kuptoj sepse ishte i nënçmuar si unë”, ishte deklarata tronditëse pas arrestimit të të dyshuarit për masakrën në dy fshatra.

Në seancën në Prokurorinë e Lartë Publike në Smederevë, siç ka shkruar më parë Kurir, ai e ka pranuar krimin dhe e ka përshkruar në detaje sulmin e tij të përgjakshëm dhe më pas i është caktuar masa e paraburgimit deri në 30 ditë.

“Kam qëlluar me automatik! Unë nuk i njihja ata njerëz, qëllova sepse doja të trembja vendasit”, tha ai. Banorët e një fshati në afërsi të Mlladenovcit i thanë Kuririt se vrasësi dyshohet se kishte dëgjuar se ai dhe familja e tij po përfliteshin dhe se kjo ishte arsyeja që ai shkoni dhe qëlloi rastësisht këdo që gjente. Siç thonë ata, është me të vërtetë fat që nuk u lënduan më shumë njerëz. Thonë gjithashtu se e gjithë familja e UB-së konsiderohej si “fqinjë me natyrë të mirë” dhe se ata u kthyen në Mlladenoc para disa vitesh.