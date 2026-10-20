VIDEO/ Pedagogët dhe të rinjtë heqin karriget e Ramës nga Kryeministria: Refuzojmë dialogun! Lironi studentët

VIDEO/ Pedagogët dhe të rinjtë heqin karriget e Ramës nga Kryeministria: Refuzojmë dialogun! Lironi studentët

Ditën e sotme, pedagogët dhe të rinjtë që janë pjesë e protestës në Tiranë, kanë hequr karriget e vendosura nga kryeministri Edi Rama para godinës së Kryeministrisë, në shenjë kundërshtimi ndaj thirrjeve për dialog të Edi Ramës.

Me këtë veprim, protestuesit kanë përcjellë mesazhin se refuzojnë dialogun e propozuar, ndërsa kanë kërkuar lirimin e studentëve të ndaluar gjatë protestave.

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“Refuzojmë dialogun! Lironi studentët!”, “Pa dorëheqje, nuk ndalojmë!”, këto kanë qenë thirrjet e protestuesve poshtë zyrës së Ramës.

 


Shtuar 20.10.2026 11:08

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