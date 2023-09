VIDEO/ Avioni privat ndahet në dy pjesë, shpëtojnë mrekullisht 8 personat që ndodheshin në bord

Një avion privat është përplasur dhe është ndarë në dy pjesë gjatë uljes në Mumbai (i njohur më parë si Bombei), në bregun perëndimor të Indisë.

Edhe pse avioni u nda në dy pjesë, tetë personat që ishin në bord kanë shpëtuar për mrekulli.

Watch: Private jet splits in two while landing at #India’s Mumbai airport amid heavy rain. The two pilots were rushed to hospital and no casualties were reported, according to local reports.#Mumbai #PlaneCrash #PrivateJet pic.twitter.com/fobgxp9DcN

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 14, 2023