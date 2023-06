VIDEO/ Afrikani sulmon gjyshen dhe mbesën e saj të mitur, i tërheq zvarrë

Një video e marrë nga një kamera sigurie ku një afrikan sulmon një grua 73-vjeçare dhe mbesën e saj në Bordeaux teksa hynin në shtëpinë e tyre ka bërë bujë në Francë.

Në video, gruaja shihet duke qëndruar në hyrje të shtëpisë së saj me mbesën, kur një burrë afrikan i afrohet.

Disa sekonda më vonë gjyshja 73-vjeçare dhe mbesa e mitur hyjnë në shtëpi ndërsa burri i afrohet dhe nuk i lë të mbyllin derën.

Ai fillon t’i tërheqë dhe i shtrin në tokë.

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 20, 2023