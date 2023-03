Veliaj thotë se sot mbolli pemën e 1 miliontë, premton 1 milion të tjera

Sipas kryebashkiakut Veliaj, sot u mboll pema e 1 miliontë në Tiranë. Pema e “shënuar” u mboll nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe një grup fëmijësh në Parkun e Liqenit Artificial.

Veliaj shprehu sot ambicien e Bashkisë së Tiranës për të mbjellë 2 milion pemë deri në vitin 2030.

“Kemi numëruar çdo pemë të mbjellë. Nuk e di a e mbani mend, kush ka qenë në Tiranë para 7-8 vitesh, kjo hapësirë ishte e gjitha një landfill i madh, ku digjej plastikë. Vetëm këtu ka pasur 100 struktura pa leje, kurse sot është dyfishuar hapësira e Parkut të Liqenit. Mjafton të shikoni pemët që kanë çelur sythat e parë, për të kuptuar se ajo betejë dhe sakrificë ia vlejti. Në 2015 thamë se do të mbjellim 2 milionë pemë deri në 2030 dhe jemi vetëm në gjysmë të këtij misioni të jashtëzakonshëm”, u shpreh Veliaj.

Kryebashkiaku tha se sot kemi 84 kënde lojrash, në secilën prej lagjeve të Tiranës, dhe një pjesë e madhe e mbjelljeve është bërë aty.

Ai dha gjithashtu një tjetër lajm, atë të hapjes muajin e ardhshëm të Parkut të Farkës.

“Sot mund të themi se Tiranës do t’i japim një mushkëri të dytë. Muajin tjetër do të hapim zyrtarisht Parkun e Liqenit të Farkës. Është më i madh, ka një pistë më të gjatë dhe do të shërbejë si një valvul shkarkimi edhe për Liqenin e Tiranës, që mbingarkohet disa herë. Për të gjithë zonën e Njësisë 1, Njësisë 2, zonën e Farkës dhe Dajtit, Parku i ri i Farkës do të jetë një valvul shkarkimi dhe më në fund Tirana do i ketë të dyja pulmonet”, u shpreh Veliaj./albeu.com/