“Sa të peshon dora mor qerrata”, Kryemadhi: Një firmë për inceneratorin e Tiranës baraz me 91 milionë euro të qytetarëve

Kryetarja e dorëhequr e LSI (parti e cila tashmë quhet Partia e Lirisë) vazhdon me denoncimet në lidhje me aferën e inceneratorëve. Monika Kryemadhi shkruan në Facebook se, një firmë për inceneratorin e Tiranës është e barabartë me 91 milionë euro të qytetarëve të vendit.

Më tej shkruan se, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, është rrënja e inceneratorit korruptiv të Tiranës.

“Sa të peshon dora mor qerrata, 1 firmë për inceneratorin e Tiranës = 91 milionë Euro të qytetarëve të vendit. Erion Veliaj është rrënja e inceneratorit korruptiv të Tiranës. Firma e paligjshme e tij ka mundësuar miratimin e koncesionit korruptiv, i cili ka lidhur taksat e qytetarëve të Tiranës deri në vitin 2047!

Këtë vlerë “të artë” që ka pasur firma e Veliaj, e tregon më së miri, ministri i Financave në shkresën e radhës për procedurën koncesionare: “Referuar shkresës nr. 8275/1 prot., datë 27.03.2017, me anën e së cilës Kryetari i Bashkisë Tiranë është shprehur parimisht dakord për rolin e kësaj Bashkie referuar studimit të fizibilitetit, shprehemi pa komente për sa kohë që financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit është Bashkia Tiranë.”

Revolucioni Antikorrupsion do t’i zhdukë përgjithmonë këto firma zyrtarësh publikë me vlera të frikshme, për koncesione fiktive, që i ngjajnë skemave mafioze më të sofistikuara”, shkruan Kryemadhi./albeu.com