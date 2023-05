Ushqimet që parandalojnë strijat gjatë shtatzënisë

Ka shumë ndryshime që mund të vëreni në trupin tuaj gjatë shtatzënisë, ku strijat janë një nga ndryshimet më të zakonshme të lëkurës që ndodhin gjatë shtatzënisë.

Ushqimet që parandalojnë strijat



Mbi 90% e grave shtatzëna përjetojnë strija, të cilat nuk janë të rrezikshme dhe shkaktohen thjesht nga shtrirja e lëkurës ndërsa fetusi rritet në barkun tuaj. Lajmi i mirë është se strijat nuk janë gjithmonë të përhershme dhe ndonjëherë mund të parandalohen paraprakisht.

Një mënyrë e thjeshtë për të marrë masa parandaluese është të përfshini ushqime që luftojnë strijat në dietën tuaj para lindjes, duke përfshirë sa vijon:

Ushqimet e pasura me Omega-6



Ekspertët shpjegojnë se ushqimet e pasura me acide yndyrore omega-6 janë të mira për reduktimin e inflamacionit dhe hidratimin e lëkurës. Kjo nuk ndihmon vetëm në shërimin e lëkurës, por edhe në parandalimin e formimit të strijave. Ushqimet që janë të pasura me këto yndyrna janë arrat, tofu, vezët, gjalpi i kikirikut, drithërat, buka integrale.

Perime shumëngjyrëshe



Nëse dëshironi që lëkura juaj të duket më e bukura gjatë shtatzënisë, përfshini shumë perime në dietën tuaj. Perimet janë plot me vitamina dhe lëndë ushqyese që kontribuojnë në lëkurë të shëndetshme, duke përfshirë vitaminën A dhe vitaminën C.

Ushqimet e pasura me kolagjen



Bishtajoret, si fasulet, bizelet dhe thjerrëzat, janë një burim i shkëlqyer i proteinave, prandaj ndihmojnë në parandalimin e strijave. Ekspertët shpjegojnë se kolagjeni përbën 75% të lëkurës dhe trupi ka nevojë për proteina për të prodhuar kolagjen. Kjo mund të ndihmojë në promovimin e strukturës dhe elasticitetit duke ju mbrojtur nga strijat.

Përveç bishtajoreve, disa ushqime që nxisin kolagjenin përfshijnë peshkun, pulën, domatet, agrumet dhe zarzavatet me gjethe.

Mos harroni ujin tuaj



Hidratimi i mjaftueshëm i trupit është thelbësor për të ruajtur pamjen e lëkurës tuaj. Mungesa e hidratimit mund të shkaktojë thatësi dhe plasaritje të lëkurës, të cilat të dyja mund të përkeqësojnë shfaqjen e strijave. Mos harroni, në shtatzëni ju duhet të pini më shumë ujë se zakonisht për të mbështetur fetusin në zhvillim.

Ushqimet që përmbajnë gjithashtu shumë ujë janë mollët, spinaqi, brokoli, kastraveci dhe domatet.