Udhëtoni pa shqetësime: 5 mënyra për të kapërcyer frikën e Fluturimit të një aeroplani

Hulumtimet kanë treguar se deri në 40 për qind e njerëzve përjetojnë një formë ankthi gjatë fluturimit. Arsyet janë të ndryshme, disa kanë frikë nga lartësitë, të tjerët nga rrëzimet e avionëve, të tjerët nga turbulencat, dhe të gjithë kanë ndjenja të pakëndshme kur fluturojnë.

Me këto pesë mënyra, ju do ta kapërceni me sukses këtë frikë dhe do ta shijoni fluturim lirshëm.

Njihuni me faktet

Statistikisht, fluturimi është mënyra më e sigurt e transportit. Kjo do të thotë që nëse nuk jeni të stresuar kur hipni në makinë, do të ishte logjike të jeni edhe më pak nervoz gjatë fluturimit me aeroplan. Për shumicën e njerëzve, megjithatë, ky nuk është rasti në praktikë. Për këtë arsye, nuk do të ishte keq të njiheni me disa fakte relevante për transportin ajror:

1. Studiuesit e Harvardit kanë llogaritur se gjasat për të vdekur në një aksident avioni janë 1 në 11 milionë. Nga ana tjetër, mundësia për të humbur jetën në një aksident automobilistik është 1 në 5000.

2. Çdo avion shoqërohet nga tetë kontrollorë fluturimi, të cilët sigurohen që piloti juaj të shmangë stuhitë dhe avionët e tjerë.

3. Motorët e avionëve janë disa nga makineritë më të sofistikuara të prodhuara ndonjëherë dhe gjasat që njëra prej tyre të dështojë janë minimale. Edhe nëse të gjithë prishen, ka një probabilitet të lartë që avioni të ulet i sigurt në pistë.

4. Aeroplanët janë krijuar për të përballuar turbulencat, por edhe fatkeqsitë e mëdha.

Mendoni se çfarë ju frikëson vërtet kur fluturoni

Njerëzit ndonjëherë nxiten më shumë nga emocionet sesa nga arsyeja, prandaj faktet e mësipërme nuk do të jenë në gjendje të qetësojnë shumë njerëz që ndjejnë ankth kur hipin në një avion.

Është e rëndësishme që njerëz të tillë të zbulojnë burimin e vërtetë të frikës së tyre. A kanë frikë nga lartësitë, një hapësirë ​​e mbyllur me shumë njerëz, apo një sulm terrorist. Kur të zbuloni se çfarë qëndron pas frikës nga fluturimi në rastin tuaj, do ta keni më të lehtë të përqendroheni vetëm në një gjë dhe të përpiqeni të largoni fobinë tuaj vetë ose me ndihmën e miqve ose profesionistëve.

Kushtojini vëmendje njerëzve të tjerë në aeroplan

Të paktën një familje me fëmijë të vegjël gjendet në çdo fluturim. A mendoni se prindërit do të hipnin në një aeroplan me kafshët e tyre për të menduar se ekzistonte një rrezik i lartë për një aksident? Sigurisht që jo.

E njëjta gjë vlen edhe për të rinjtë që shkojnë në udhëtime, por edhe për njerëzit e biznesit që ndoshta fluturojnë më shumë. Po stjuardesat, pra, që nuk duken aspak nervoze, edhe pse puna e tyre i kërkon të jenë pothuajse çdo ditë në një lartësi mbi 10 kilometra? Nëse mendoni për të gjitha sa më sipër sa herë që udhëtoni me avion, do ta keni shumë më të lehtë këtë aktivitet dhe do të ndiheni gjithnjë e më pak të tensionuar gjatë fluturimit.

Pranoni ankthin tuaj dhe kthejeni vëmendjen tuaj në gjëra të tjera

Nuk është e nevojshme të zhdukni plotësisht frikën tuaj nga fluturimi në mënyrë që të keni një udhëtim relativisht të këndshëm, shkruan albeu.com.

Shumë njerëz janë të njohur me të gjitha statistikat në lidhje me përplasjet e avionëve dhe janë të vetëdijshëm për fobitë e tyre irracionale, por edhe kështu, pëllëmbët e tyre djersiten sa herë që avioni ku ndodhen ngrihet ose ndjejnë siklet kur avioni rrëzohet për shkak të turbulencave.

Mirëpo, ndërmjet këtyre momenteve, ata përpiqen të mos mendojnë shumë se ku janë, por ta ridrejtojnë vëmendjen në gjëra të tjera. Ata lexojnë një libër, dëgjojnë muzikë, kontrollojnë rrjetet sociale dhe emailet, shkruajnë një ditar, flasin me personin pranë tyre, etj.

Kërkoni ndihmë profesionale

Nëse asnjë nga këto nuk ju ndihmon dhe ju ende keni një atak paniku nga vetë mendimi se duhet të shkoni diku me avion, këshilla jonë është t’i drejtoheni profesionistëve, të cilët do t’ju përshkruajnë terapinë në varësi të rastit tuaj specifik.

Ata do t’ju dëgjojnë, do të ofrojnë pikëpamjet e tyre për problemin tuaj, si dhe metodat për zgjidhjen e tij. /albeu.com/